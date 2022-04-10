TÜGVA paylaşım yaptı, rektörden sınav saatlerine 'iftar' ayarı geldi

Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, sınavları iftar saatine göre düzenleyeceklerini duyurdu

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bazı birimlerimizde iftar vakti sınav konulduğuna dair paylaşımlar gördük" diyen Rektör Kılavuz, "Üniversitemiz konuya hassasiyetle yaklaşıyor. Konu inceleniyor. Bir hata varsa mutlaka düzeltilecektir. Öğrencilerimizi bu vb. konularda mağdur etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. İftarda sınav olmayacak" paylaşımını yaptı.

TÜGVA'nın üniversite yapılanmasının Marmara Bölge Sorumlusu Mert Yeşilyurt,#iftarasınavkonmasın etiketini kullanan Yeşilyurt, "Sayın Rektörümüzün öğrencilerinin bu haklı talebini olumlu karşılayacağına inancımız tam" dedi.Yeşilyurt, cuma namazı saatine ders konulmamasını ve iftarda yemekhanelerin açılmasını da talep etti.

Rektörün açıklamasının ardından yaptığı yeni paylaşımda Yeşilyurt, “Teşekkür ederiz Sayın Rektörüm. Rektörümüz kendisinden beklenen tavrı gösterdi, beklenen cevabı verdi. Şimdi sıra diğer tüm Üniversitelerde. Öğrencilerin talepleri; iftar saati yemekhaneler açık olsun. Cuma namazı vaktine ders konulmasın. İftar saatinde sınav olmasın.” ifadesini kullandı.