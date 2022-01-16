TÜGVA'nın marşı, Grup Yorum şarkısından aynen alınmış!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) marşının, Grup Yorum'un “Özgürlük Tutkusu” şarkısından aynen alındığı ortaya çıktı.

Dokuz8haber yazarı Nurullah Yıldız, TÜGVA'nın Grup Yorum türküsünden çalıntı marşının olduğu tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Müziği kullanan Grup Aksiyon, şarkının sözlerini şöyle değiştirdi:

“Biz, biz, biz TÜGVA'lıyız biz,

Kutlu bir davaya sevdalıyız biz.

Biz, biz, biz TÜGVA'lıyız biz,

Ümmetin ümidi TÜGVA'lıyız biz.”

Grup Yorum üyeleri, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleriyle açlık grevine başlamışlardı. 7 Mayıs 2020’de Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Helin Bölek de 3 Nisan 2020’de girdiği ölüm orucu sonucu hayatını kaybetmişti.

TÜGVA, son olarak, vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğuna dair iddialarla gündeme gelmişti.

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