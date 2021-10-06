TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi iskele iddialarıyla ilgili açıklama yaptı; yalanlama fotoğraftaki maskelerden geldi

Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesinin üst katı tartışmalara sebep oldu. Mahkeme tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredilmesine karar verilen ve TÜGVA yönetiminde özel etkinliklere kiralandığı tespit edilen kafeterya için TÜGVA'dan açıklama geldi. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila, İBB'nin paylaştığı kiralama görsellerinin 2016 yılına ait olduğunu iddia ederken, fotoğraflardaki maskeler Atila'yı yalanladı. Sosyal medyada, görüntülerin 2021 yılının Ağustos ayına ait olduğu belirlendi.

Daha önce BELTUR'un işlettiği, Büyükada Şehir Hatları Vapur İskelesi üzerinde bulunan ve işletmesi AKP yönetimindeyken İBB tarafından on yıllığına TÜGVA'ya verilen kafeterya, mahkeme kararıyla belediyeye devredildi ve tahliye edilmek istendi.

Dün, mahkeme kararına rağmen polis tahliyeyi gerçekleştirmek isteyen zabıta ekiplerine engel oldu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, TÜGVA’nın ismini vermeden yaptığı paylaşımda mahkeme kararı olduğunu buna rağmen tahliye işlemi yapılamadığını belirterek, "Bunu yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" dedi. Ongun, alanın TÜGVA tarafından 3. firmalara kiralandığını da tespit ettiklerini açıkladı.