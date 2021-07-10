TÜGVA, yaz okulunda çocuklara “hanımlığı” öğretecek!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), telafi eğitimi kararının ardından ortaokullara broşür dağıttı. TÜGVA’nın kız çocuklarına yönelik hazırlanan programda, “Hanım akademisi” başlığında, “Müslüman bir genç kızın olması gereken vasıfları hatırlatmak, bu uğurda neler yapabileceklerini göstermek amacıyla oluşturulan eğitim projesidir” cümlelerinin yer aldığı belirtildi.

BirGün’de Meral Danyıldız’ın haberine göre, İstanbul’da bulunan Üsküdar İmam Hatip Ortaokulu, Üsküdar İmam Hatip Lisesi (Ortaokulu) ve Selami Ali Ortaokulu’nda TÜGVA, öğrencilere yönelik yaz okulu projesi başlattı. Söz konusu okulların panolarına “TÜGVA kayıt yapılır” yazıları asıldı. Hazırlanan broşürlerde, öğrencilere, “Basketbol, futbol, voleybol, mini golf, badminton, oryantiring, satranç, Kuranı Kerim eğitimi, siyer dersleri, ahlak eğitimi” verileceği aktarıldı. Kitabın “Kadın ve aile” kısmında kız çocuklarına İslam’a bakış dersleri verileceği belirtilerek “Hanımlarımıza İslami bakış kazandıracak haftalık dini sohbetlerdir. Tüm ilçelerimizde gerçekleştirilmektedir” denildi.

Kız çocuklara ‘Hanım akademisi’

Öte yandan TÜGVA’nın kız çocuklarına yönelik hazırladığı program için “Hayatın her anında Müslüman şahsiyetin nasıl olması gerektiğini hal ve hareketleriyle sergileyerek topluma örnek gösterilecek genç kadın profili oluşturmak amacıyla düzenlenmiş eğitim programıdır” sözleri kullanıldı. Ayrıca “Hanım akademisi” başlığında, “Müslüman bir genç kızın olması gereken vasıfları hatırlatmak, bu uğurda neler yapabileceklerini göstermek amacıyla oluşturulan eğitim projesidir” cümlesi yer aldı.

“Esas vermek istediklerini böyle gizliyorlar”

Eğitim Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Çayan Çalık, İstanbul’un birçok ilçesinde ve diğer kentlerde bu tarz çalışmalar yapıldığını söyledi.

Çalık, “TÜGVA’nın okullara yerleşmesini sağlayan bir ön protokol imzalanmış gibi gözüküyor. Vakıflarla yapılan protokollerle ilgili daha önce mahkeme iptal kararları vermiş olmasına rağmen dinci vakıfların faaliyetlerine MEB izin veriyor.Baktığımızda aralara futbol, voleybol gibi çocukların ilgi alanlarını çekebileceği şeyler serpiştirmişler. Esas vermek istediklerini böyle gizliyorlar. Kız çocuklarının da çocuk olduğunu kabul etmeyen bir anlayış var. Bu bir suç. Hâlâ Anayasa’da yer alan laiklik ilkesinin de ihlali” değerlendirmesinde bulundu.