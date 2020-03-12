TÜGVA'dan KYK yurdunda söyleşi: Kalbimin süsü başörtüsü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğini yaptığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı bir öğrenci yurdunda başörtüsü konulu söyleşi düzenledi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre TÜGVA Burdur İl Temsilciliği’nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde KYK’ye bağlı Burdur Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlediği ‘Kalbimin süsü başörtüsü’ adlı söyleşinin konuları arasında 28 Şubat ve başörtüsü de yer aldı. Etkinlikte Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Arife Ünal Süngü konuştu.

Kadınlar gününü protesto etmişlerdi

Geçen yıl Diyarbakır’da Ulu Cami’de bir araya gelen TÜGVA üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’ne tepki göstermişti. TÜGVA Diyarbakır Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından organize edilen protesto da “Ezan, inananlara kula kulluk etmeye yeltenmeyi aklının ucundan dahi geçirmeden evvel devreye girerek haklı oldukları takdirde onlara tüm dünyayı karşılarına alacak gücü bahşeden çağrıdır” açıklaması yapılmıştı.