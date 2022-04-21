TÜGVA binasının yanında patlama: Ölen ya da yaralanan olmadı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde TÜGVA binasının yanında patlama meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçemiz Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi önünde bir patlama ihbarı alınmıştır. Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.