TÜGVA belgeleri haberine erişim engeli

Torpil listesi, özel hat ve usulsüz tahsis iddialarıyla gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) haberine erişim engeli geldi.

Cumhuriyet gazetesi 23 Ekim 2021’de “Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi” haberine erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Haberde, Ensar, İlim Yayma, TÜGVA ve TÜRGEV için dönemin Bitlis Vali Yardımcısı Salih Altun’un, “paralel terör örgütü” uyarısında bulunduğu kaydedilmişti.

Söz konusu haberin erişime engellenmesi için İlim Yayma Cemiyeti tarafından 27 Ekim’de yapılan başvuruyu İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği reddetti. Ret kararına ilişkin İlim Yayma Cemiyeti 1 Kasım’da itirazda bulundu. İtiraza ilişkin karar veren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği ise önceki gün, haberin kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla erişim engeli getirdi.

TÜGVA torpil listesi, özel hat ve usulsüz tahsis iddialarıyla gündeme gelmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu edilmişti.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, 12 Ekim’de yaptığı açıklamada vakıf hakkında sızdırılan belgelerin sahte olduğunu iddia ederken 13 Ekim’de yaptığı açıklamada ise "Belgeler sızdırılmış" dedi.