TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, İBB'den 18 bin TL maaş, 18 bin TL ikramiye almış

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yaparken aldıkları maaşlar ortaya çıktı. Belediye el değiştirene kadar İmar Müdürlüğü'nde genel proje personeli olan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'nun her ay 12 bin 60 TL maaş, 6 bin TL yönetici tazminatı ve üç ayda bir de 18 bin TL ikramiye aldığı öğrenildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, 31 Mart'a kadar İBB'de çalışan TÜGVA'cıların bordrosu şöyle:

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu

24 Kasım 2015'te işe girdi. İmar Müdürlüğü'nde genel projeler personeliydi. Aylık 12 bin 60 TL maaş, 730 TL sosyal yardım, 6 bin TL yönetici tazminatı, üç ayda bir 6 bin TL yönetici tazminatı ikramiyesi, üç ayda bir 12 bin 60 TL ikramiye aldı. 11 Nisan 2019'da ayrıldı.

Eğitim Koordinatörü ve Mütevelli Heyeti Üyesi Faruk Duruş

13 Eylül 2011'de işe girdi. İGDAŞ'ta uzmandı. Aylık 10.680 TL maaş ve üç ayda bir 10.680 TL ikramiye aldı. 14 Nisan 2019'da ayrıldı.

Ortaokul Koordinatörü Fatih Yüksel

22 Ağustos 2012'de işe girdi. İSTAÇ'ta danışmandı. Aylık 8.590 TL maaş aldı. 12 Nisan'da ayrıldı.

Lise Koordinatörü Okan Özer

11 Ocak 2019'da işe girdi. İSTON'da uzmandı. Aylık 10.680 TL maaş aldı. 14 Nisan 2019'da ayrıldı.

Üniversite Koordinatörü Beytullah Çimen

1 Kasım 2018'de işe girdi. İSTGÜVEN'de büro personeliydi. Aylık 7.170 TL maaş, 730 TL sosyal yardım, üç ayda bir 7.170 TL ikramiye aldı. 11 Nisan 2019'da ayrıldı.

Eski TÜGVA Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi İsmail Emanet

18 Ağustos 2014'te işe girdi. İGDAŞ'ta yönetim danışmanıydı. Aylık 10 bin TL maaş, 1.500 TL yönetici tazminatı, üç ayda bir 1.500 TL yönetici tazminatı ikramiyesi, üç ayda bir 10 bin TL ikramiye aldı. 31 Ocak 2019'da ayrıldı.

Ortaokul Hanım Sorumlusu Nazire Erbasan

13 Ağustos 2017'de işe girdi. SPOR A.Ş.'de koordinatör yardımcısıydı. 2.313 TL maaş aldı. 31 Ağustos 2017'de ayrıldı.

Üniversite Hanım Sorumlusu Beyza Kayagil

18 Haziran 2018'de işa girdi. SPOR A.Ş'de eğitmendi. 2.313 TL maaş aldı. 29 Temmuz 2018'de ayrıldı.

Eski TÜGVA Genel Merkez Müdürü Salih Çil

11 Temmuz 2011'de işe girdi. İSPER'de genel müdürdü. Aylık 14.450 TL maaş, 5.890 TL huzur hakkı, 729 TL tazminat, 5.690 TL yönetici tazminatı, üç ayda bir 5.690 TL yönetici tazminatı ikramiyesi, üç ayda bir 14.450 TL ikramiye, 597 TL yemek yardımı aldı. Aylık kazancı 34.080 TL'ydi. Özel sağlık sigortası ve cep telefonu karşılandı. Makam aracı verildi. 18 Temmuz 2019'da ayrıldı.

Eski TÜGVA Yurtlar Sorumlusu Muhammed Ubeydullah Hocagil

24 Kasım 2015'te işe girdi. İSPER'de müdürdü. Aylık 10.500 TL maaş, 729 TL sosyal yardım, 3.780 TL yönetici tazminatı, üç ayda bir 3.780 TL yönetici tazminatı ikramiyesi, üç ayda bir 10.500 TL ikramiye, 597 TL yemek yardımı aldı. Aylık kazancı 20.367 TL'ydi. Özel sağlık sigortası ve cep telefonu karşılandı. Makam aracı verildi. 6 Ocak 2020'de ayrıldı.