Tuğrulhan Erdemir'den muhteşem başlangıç

ANTALYA, (DHA) - Antalya\'da dün başlayan Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası\'nda 64 kg milli sporcumuz Tuğrulhan Erdemir, daha önce birçok kez Dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş Azeri rakibini yenerek turnuvaya muhteşem bir başlangıç yaptı.

Açılış töreninin ardından başlayan müsabakalarda, geçen yılın Genç Erkekler Dünya Şampiyonu olan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, gençler kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve katıldığı tüm organizasyonlarda favori gösterilen Azeri Bakhtiyar Gazibayov\'u mağlup ederek çok önemli bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla bir üst tura yükselen Tuğrulhan Erdemir, altın madalya hedefinde en önemli rakiplerinden birini saf dışı bıraktı.

Organizasyon, 27 Ekim\'de oynanacak final maçları ile tamamlanacak.

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