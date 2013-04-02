Tuğrul Türkeş'ten Başbakan'a: Senin o bacağını kırarlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, İmralı görüşmeleri nedeniyle eleştirdiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sıkıştığında rahmetli Başbuğ'un lafına sözüne sığınan Sayın Başbakan, günü geldiğinde 'Milliyetçiliği ayağımın altına alırım' diyor. Senin o bacağını kırarlar" dedi

Eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 16'ıncı yıldönümü nedeniyle Adana'da Merkez Yüreğir İlçesi'nde Şahlar Düğün Salonu'nda okutulan mevlide katılan Tuğrul Türkeş, yaptığı konuşmada İmralı görüşmelerini eleştirdi. Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelerle Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının çiğnendiğini savunan Tuğrul Türkeş, şunları söyledi:

"Biraz hafızalarınızı zorlarsanız, 2 sene kadar önce Genel Başkanımız bir gün dedi ki, 'Sayın Başbakan kimle görüşüyor bir açıklayıversin' dedi. Bir kıyamet koptu orada. 'Bunu söyleyen ispat edemeyen şerefsizdir' dediler. Bizim Genel Başkanımız ihtiyatlı bir insandır. Yaş tahtaya basmaz. Belli ki duydu takip etti, delillendirdi ki sana bunu söylüyor. Üstünden 2 sene geçti geldiğimiz yer neresi? Türkiye'de, Türk milleti için, 75 milyonun birliği, bütünlüğü refahı için bir Anayasa konuşulacakken, bugün bu müzakereler 2 kişinin arasında yapılıyor. Biri AK Parti Genel Başkanı sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öbürü de terörist başı Abdullah Öcalan. Biz kimseye kötü acı söz söyleme niyetinde değiliz ama bugünkü ortaya çıkan tablo neticesinde bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan bir tarafta Abdullah Öcalan ikisi görüştüğüne göre, şerefsiz kim oluyor."

'Senin o bacağını kırarlar'

Gelinen son süreçte teröristbaşı Abdullah Öcalan ile müzakereler yapıldığını ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kanunlarının çiğnendiğini savunan Tuğrul Türkeş, "Bunu yaparken de sataşıyor. 'Bu milletin bin yıllık kardeşliğini bütünlüğünü bölme parçalama buna dikkat et' diyoruz, kaale almıyor. Sıkıştığında rahmetli Başbuğ'un lafına sözüne sığınan sayın Başbakan, günü geldiğinde kendi bakıyor ki iş zora giriyor. 'Milliyetçiliği ayağımın altına alırım' diyor. Senin o bacağını kırarlar, kırarlar."

'Vur de vuralım tartışması'

Toplumda yapılan görüşmeler nedeniyle rahatsızlıklar olduğunu savunan Tuğrul Türkeş sözlerine şöyle devam etti:

"MHP sloganlarda daima çok seçicidir dikkatlidir. Ama meydana davet ettiğimiz vatandaşlar geldiklerinde bu açılıma, bu akılsız uygulamalara tepki göstererek 'Vur de vuralım, öl de ölelim' diye bağırıyorlar. Genel Başkanımız da orada, 'bunun şimdi zamanı değildir' manasında 'onun da zamanı gelir sabredin' diyor. Vay bir kıyamet koptu 'bunu nasıl dersin.' Televizyonlara çıkıyor diyor ki, 'Benim teröristim kötü de, senin teröristin iyi' böyle bir mantık olur mu? Demek ki, PKK teröristleri sayın Başbakan'ın teröristi. Ben söylemedim, sayın Başbakan'ın akşam haberlerinde çıktığı programı izleyeniniz varsa orada görürüsünüz. Diyor ki, 'Benim teröristim kötü de senin teröristin iyi mi?' O mübarek olsun. PKK senin terör örgütünse al hayrını gör. Ama Türk milliyetçileri, ülkücüler, Türk milletine gönül vermiş insanları sen terörist diye tabir edemezsin. Sen, bu millete hizmet etmek için seçilmiş Başbakanlığı yürüten bir insansın. Sen bu necip milletin 'tek bayrak, tek dil, tek vatan' diye haykırdığı yerde 'terörist' diye tarif edersen, o görevini icra etmekte sıkıntı yaşarsın."