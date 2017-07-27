Tuğrul Türkeş: Sarhoşların seviyesine inemem, açıklama yapamam

Kabine dışı kalan AKP milletvekili Tuğrul Türkeş, dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın dünkü açıklamalarına yanıt verdi. Türkeş, 'sarhoşların seviyesine inemeyeceğini' söylerken partisinin kendisini savunacağını ifade etti.

Eski Başbakan Yardımcısı Türkeş, kabine dışı kalmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmesiyle başlayan tartışmayla ilgili şunları söyledi:

"Bu konuda ben bir açıklama yapmayacağım. Bir kere sarhoşların seviyesine inemem bundan dolayı açıklama yapamam. İkincisi de o dönemde yapılanlar ile ilgili sanıyorum ki partim beni savunacaktır."

Türkeş 'Sarhoşlardan kastınız kim?' sorusuna yanıt vermedi.

Ne olmuştu?

Türkeş, MHP genel başkan yardımcısıyken, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığında kurulan seçim hükümetinde görev almayı kabul etmiş, bunun üzerine partiden ihraç edilmişti. Ardından 1 Kasım seçiminde Meclis'e AK Parti'den milletvekili olarak girmişti. Eski MHP'li vekil, daha sonraki kabinelerde Başbakan Yardımcısı olarak görev almıştı.

En son yapılan kabine revizyonunun dışında kalan Türkeş'in MHP lideri Bahçeli'ye sorulması üzerine “Gidişinden haberimiz yokken, gelişimizden nasıl haberi olacak? Onu Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım" cevabı alınmıştı. Bunun üzerine Davutoğlu ve MHP taraflarından karşılıklı açıklamalarla tartışma büyümüştü. En son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'yi siyasi eleştirilere karşı nezakete davet etmişti.