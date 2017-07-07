Tuğrul Türkeş: Hollanda'nın, vatandaşlarımızın özgürlüklerini kısıtlayan kararını kınıyorum

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl döneminde Hollanda ziyaretinin iyi karşılanmayacağı mesajının bildirilmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Hollanda'nın aldığı kararı Türk vatandaşlarının demokratik haklarına müdahale olduğunu savunan Türkeş, "Vatandaşlarımızın özgürlüklerine yönelik bu kararı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde bulunan Orpheus Kongre Merkezi'nde, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenecek toplantıya Türk vatandaşlarından davet aldığını belirten Türkeş, "Organizasyonu yapan kuruluş, anılan etkinlik için salonu kiralarken Türkiye’den katılım olacağını belirtip, T.C. Hükümeti adına şahsımın katılacağını resmi makamlara bildirerek 05.07.2017 tarihinde salonun kiralama kontratını yapmıştır." dedi. Açıklamanın tamamı ise şöyle:

'Sohbet etmek için toplantıyı kabul ettik'

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1'inci yıldönümünde; yaşananları anlatmak ve yurtdışında çalışıp kalbi ülkesi için atan vatandaşlarımızla bu vesile ile buluşup sohbet etmek maksadıyla bu toplantıyı kabul etmiştik.

'Demokratik haklara müdahale'

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bu açıklama, orada yaşayan ve oranın ekonomisine katkı sağlayan insanlarımızın demokratik haklarına ve hür iradeleriyle faaliyet yapma özgürlüğüne karşı bir müdahale niteliğindendir.

'Bu kararı kınıyorum'

2. Cihan Savaşı sonrasında yakılıp yıkılan ve en önemlisi işgücü kaybına uğrayan Avrupa’nın kalkınması, ekonomisini düzeltmesi ve tekrar ayakları üzerinde durabilmesi için 1960’lardan itibaren oraya giden ve bulundukları ülkeye hizmet etmek, ekonomisine katkı sağlamak dışında hiçbir yasadışı faaliyette bulunmayan vatandaşlarımızın özgürlüklerine yönelik bu kararı kınıyorum.