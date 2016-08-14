Tuğrul Türkeş: FETÖ işi cadı avına döndürülüyor

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, 'FETÖ' bağlantısı iddiasıyla kamuda açığa almaları değerlendirerek “Husumetler, kişisel meseleler, gıcık olmalar da işin içine karışabiliyor. Böyle yaygın bir hava var. Cadı avına döndürülüyor bu iş... Bunu da çok sakıncalı görüyorum” dedi. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Türkeş, görevden almaların bir takım araştırma ve istihbarata dayalı olduğunu, “muhaliflerin görevden alındığına” ilişkin iddianın ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bu kadar kamu görevlisinin açığa alınmasında hatalar da olabileceğine dikkat çeken Türkeş şunları söyledi:

Bürokrasideki görevden almalar birtakım araştırmalara ve istihbaratlara dayalı olarak gerçekleştiriliyor. Bu kadar fazla kişiyle ilgili işlemler yapılırken illa ki bazı yanlışlıklar da olabiliyor. Sonuçta insan faktörü ve bu işlemleri yapanlar da görevlendirilen memurlardır. Ayrıca husumetlerle davranan, kendi kişisel meselesine dahil etmeye çalışanlar, gıcığı olanlar da çıkabiliyor. Bu yüzden çok dikkatli hareket etmek lazım.

Üniversitelere rektör seçiminde bakıyorsunuz biri, diğerini “FETÖ'cü” diye ihbar ediyor. İşin ilginci diğeri de rakibini aynı şekilde suçluyor. Kötü niyetli insanlar… Televizyonda da söyledim, yolda arabanın amortisörü patlasa FETÖ'cüler yaptı diyorlar. Böyle yaygın bir hava var. Cadı avına döndürülüyor bu iş… Bunu çok sakıncalı görüyorum. Şimdi bunun iyisiyle kötüsünü, doğrusuyla yanlışını ayırt etmek lazım. O da çok büyük bir gayret gerekiyor. Ona özen gösteriyoruz.

Kamuda görevden almalar keyfi değil. İstihbarat birimlerinden gelen raporlar, iletişim bilgileri, örgütsel çalışmaları, organize yapılmış işler gibi birçok dataya bağlı olarak, belli veriler ışığında yapılıyor. Tabii darbeyle ilgili açılacak davada FETÖ'cü olarak birinci derece görev almayanı buna dahil edemezsin, edilmemeli. Konuları ayırmak lazım.

Görevden alınanların hükümete muhalif olduğu için alındığı iddiası gündeme getiriliyor. Ben böyle bir şeyin yapıldığına, yapılacağına inanmıyorum. Başında da dediğim gibi insan faktörü var, bazı bilerek yapılan hatalar olabilir. Kamuda, AK Parti'ye muhalif olanların ayıklanması şeklinde bir şey Bakanlar Kurulu'nda konuşulmadığı gibi bunun iması da olmadı.

Darbe girişiminin daha çok izaha muhtaç tarafı var. Bir konsorsiyum gibi. Bunu hukuk belirleyip ortaya koyacak. Sadece Fethullah Gülen Terör Örgütü mü gerçekleştirdi? Başkalarının da katkı sağlayıp sağlamadığı anlaşılacak. Darbe girişimi gecesinde İstanbul'da kadın pilot da görev aldı. Fethullahçılar devleti ele geçirmeyi sadece erkeklerle yürütüyor. Darbe girişimine kadın pilot katıldığına göre bu başka bir yapının adına mı katıldı, bunun da çok iyi araştırılması gerekiyor.