Tuğrul Türkeş AKP'den milletvekili adayı oldu

MHP'den istifa eden Tuğrul Türkeş, AKP Ankara 2. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı oldu.

MHP'nin kurucusu "Başbuğ" olarak nitelenen Alparslan Türkeş'in oğlu, Tuğrul Türkeş, dün (17 Eylül 2015) AKP Genel Merkezi'ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada AKP'den aday olacağı iddialarının gündeme gelmesi üzerine, "Niye böyle bir soruya cevap vereyim. Ben size devletin bir işi vardı, ben Başbakan Yardımcısıyım, Sayın Başbakana bir konu arz edilmesi gerekiyordu geldim, onu arz ettim gidiyorum" yanıtını vermişti.

AKP'li Bekir Bozdağ, aday listesini YSK'ya teslim ettikten sonra, yaptığı açıklamada, Tuğrul Türkeş'in aday olduğunu açıkladı.