-TUĞLUK'TAN "DTK" YANITI DİYARBAKIR (A.A) - 07.08.2011 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkan Yardımcısı ve bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk, ''DTK'nın son derece ciddi bir kurumsal yapı olduğunu'' söyledi. Tuğluk, DTK'nın Büyükşehir Belediyesi Konukevi'nde yapılan Daimi Meclis Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, DTK'nın 5. Olağan Genel Kurulunun ardından ilk meclis toplantılarını yapmak için bir araya geldiklerini söyledi. Meclisin değerlendirme yapmak için toplandığını belirten Tuğluk,''Planlama ve program komisyonlarımızın oluşturulması gibi pek çok gündemi olan bir toplantı olacak. Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. DTK önemli bir kurum'' dedi. Tuğluk, gazetecilerin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın DTK ile ilgili sözlerine ilişkin sorusunu, ''Çay içip dağıldığımız konusu... DTK, son derece ciddi bir kurumsal yapıdır. Çay içip dağılmadığımızı Sayın Bülent Arınç da görecek, önümüzdeki süreçte yapacağımız etkinlikler ve çalışmalarla. Çok ciddi bir kurum olduğumuzu da kendisi de görecektir. Aslında çok ciddiye aldığı için böyle söylüyor bence'' şeklinde cevapladı. Basına kapalı devam eden toplantıya BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata da katıldı.