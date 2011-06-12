-TUĞLUK ÜST ARAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ VAN (A.A) - 12.06.2011 - BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Aysel Tuğluk, polisin, Van 1. Sulh Ceza Mahkemesinin önleme kararı kapsamında, Eminpaşa İlköğretim Okulu kapısında kimlik kontrolü ve üst araması yapmasına tepki gösterdi. Van 1. Sulh Ceza Mahkemesinin, seçim günü oy kullanılan okul ve binaların giriş kapılarında, güvenlik güçlerinin arama yapmasına olanak sağlayan önleme kararı kapsamında, bazı okulların kapısında kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Eminpaşa Mahallesi'ndeki Eminpaşa İlköğretim Okulu'nun girişinde de polis, mahkeme kararı doğrultusunda, üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ile birlikte söz konusu okula gelen bağımsız milletvekili adayı Aysel Tuğluk, aramalara tepki göstererek, polis memurları ile tartıştı. Polis memurları, mahkeme kararını göstererek, yasalar çerçevesinde hareket ettiklerini belirttiler. Tuğluk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da olağanüstü bir durumun olduğunu savunarak, ''Okulun kapısından giren seçmenlerin kimlik kontrolü ve üst araması yapılıyor. Polisin aramalara dayanak gösterdiği mahkeme kararı çok genel. Bir okula yönelik alınan bir arama değil. Polisin, bu kararı istediği yerde, istediği şekilde uygulaması söz konusudur. Polis içeride de çok yakın mesafede duruyor'' dedi.