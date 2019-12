Tuğluk: Keşke DTP Yozgat'ta miting yapsa

DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk: Keşke, biz de Yozgat'ta miting yapabilsek. Baykal ve Bahçeli de Diyarbakır'a gelse.



Yerel seçimler yaklaştıkça 'gerginlik' de artıyor. Anamuhalefet lideri ile iktidar partisi genel başkanı ve başbakan, 'üslup' nedeniyle mahkemelik oldu. MHP ile DTP birbirini 'etnik siyaset-milliyetçilik' yapmakla suçluyor. Başbakan Erdoğan, Kürtçe mesajlar verirken, CHP Nevroz'un bayram kabul edilmesi için yasa teklifi vermeye hazırlanıyor. DTP ise Meclis'ten sonra Iğdır mitinginde de Kürçe konuştu... Ortalık toz duman.



Böyle bir ortamda, 'siyasi beyan' olmamasını arzuladığımız bir açıklama DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'tan geldi. "Çocukken, Abdullah Öcalan'a aşıktım" diyebilecek kadar cesur gösterilen, 'her ölümden acı duydugunu' açıklayan Avukat Tuğluk, Zaman gazetesine yine ilginç bir röportaj verdi. Şunları söylüyor:



Baykal ve Bahçeli Diyarbakır'a gelse



DTP, bölge partisi görünümünde. Yozgat'ta miting yapmak istemez miydiniz?

Keşke Yozgat'ta miting yapabilseydik. Bunu elbette isteriz. Yılların oluşturduğu bazı önyargılar var. Keşke bütün bunlar olmasaydı. Keşke Baykal ve Bahçeli de Diyarbakır'a gelse. Bu memleket hepimizin. Hiçbir güvenlik sorunu yaşanmaz.





'Kürtler Türkleşti, Türkler Kürtleşti '



Bu gerçekleşseydi hangi mesajı verirdiniz? Bir şehit ailesinin acısını paylaşır mıydınız?

Tabii ki. Hem tarihsel hem siyaseten arada güçlü bağ var. Kritik süreçte Türk-Kürt hep birlikte hareket etti. Kültürel, sosyal kaynaşma oldu. Kürtler Türkleşti, Türkler Kürtleşti. Oralara gitsem bu tarihsel bağa sahip çıkılması gerektiğini, kader birliğimizin devam etmesi gerektiğini söylerim. Ortak acılarımızı ifade ederim. Karşılıklı acılar yaşandı. Bu acılara ortak bakmayı öğrenmemiz lazım. Asker öldüğü zaman o acıyı yüreğimizde hissetmeliyiz, Kürt ölünce de aynı acıyı duyarsak barışa daha da yaklaşırız.



Yerel seçimler öncesi gerginlikten medet mi umuyorsunuz? Sayın Ahmet Türk'ün Meclis'te Kürtçe konuşması bunun bir işareti mi?

Hayır. Kesinlikle gerginlikten yana değiliz; gerginliği çıkaran taraf da olmayacağız. Gerginliğin bize avantajı olmaz. Bu coğrafyanın gerginliğe tahammülü kalmamış. Bir an önce gergin ortamdan çıkarılmasını isteyen bizleriz.



Diyarbakır'da AKP'nin binası taşlandı. Tepki göstermediniz?

Parti taşlamak doğru değil, üzüntü duyarım bundan. Keşke bundan şikâyetçi olan Başbakan, iki gün önce DTP binasına gaz bombası atılmasını da söyleseydi. Bunu kınasaydı halkın gönlünü kazanırdı.



'Homojen bir parti değiliz'



Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve sizin gibi ılımlı isimler son zamanlarda sertleşti. Radikalleşiyor musunuz?

Hayır. Çok yanlış bir değerlendirme. 'Şahin-Güvercin' ayrımı yapay. Hepimiz DTP içinde barışçıl çözüm çaba sarf eden arkadaşlarız. Farklılıklarımız olabilir. Homojen bir parti değiliz. Asıl felsefemiz, bu sorunu yeniden acılar yaşanmadan demokratik çözüm noktasındadır.



Nevruz, seçimlerden bir hafta önceye geliyor, DTP nasıl hazırlanıyor? Gerginlik kaygınız var mı?

Nevruz artık gelenekselleşti. Özel çabaya ihtiyaç duymadan çok güçlü bir şekilde kutlanıyor. Seçime yakın olması nedeniyle özel çalışma yürütülecek. Her zaman olduğu gibi bayram havasında kutlayacağız. Gerginlik çıkacak diye düşünmeye gerek yok. Böyle olmasını istemiyoruz. Kimsenin burnu kanamadan atlatılması için çaba göstereceğiz.