-TUĞLUK: İLANI SONRAKİ BİR ZAMANA ERTELEYEBİLİRDİK VAN (A.A) - 22.07.2011 - DTK Genel Başkan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk, ''Ben bir şeye inanmasam onun açıklamasını da yapmam, sadece zamanlama konusunda hassasiyetleri gözeterek (demokratik özerklik ilanını) belki daha sonraki bir zamana erteleyebilirdik'' dedi. BDP'li milletvekillerinin katıldığı 4 gün sürecek toplantının bugünkü bölümü sona erdi. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından salondan çıkan milletvekilleri, toplantının içeriği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Toplantıya katılan DTK Genel Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk ise bugünkü gazetelerde yer alan ''Demokratik özerkliği zamansız açıkladım'' yönündeki açıklamasıyla ilgili söylemlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Tuğluk, ''Ben sadece şunu söylemek istedim. (Demokratik özerklik ilanının) Silvan olayı ile aynı zamana denk gelmiş olması talihsizlik. Bir hassasiyet vardı. Bu hassasiyeti biraz dikkate alarak belki başka bir zamanda bunu yapmanın daha doğru olabileceğini ifade etmeye çalıştım'' dedi. Demokratik özerkliğin ilan edilmesi konusunda pişmanlık ifade eden bir cümle kesinlikle kullanmadığını anlatan Tuğluk, şöyle konuştu: ''Kürt sorununun demokratik özerklik temelinde bir statü ile çözüleceğine inandığını'' dile getirerek, ''Bunu tartışmaya açıyoruz. Ama 'pişmanlık duyuyoruz' diye bir cümle ağzımdan çıkmamıştır. Bunu gerekirse tekzip etmeyi de düşünüyorum. Ben bir şeye inanmasam onun açıklamasını da yapmam, sadece zamanlama konusunda hassasiyetleri gözeterek (demokratik özerklik ilanını) belki daha sonraki bir zamana erteleyebilirdik. 'Keşke onu yapsaydık' dedim. Bundan öte başka bir şey yoktur.''