Tuğluk: Çay içip dağılmıyoruz

T24 - DTK Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "Çay içip dağılıyorlar" diyen Başbakan Yardımcısı Arınç'a yanıt verirken, "Oturup çay içmiyoruz, yakında bizim ne yaptığımızı görecektir. Bizi ciddiye alıyorlar ki bizi takip ediyorlar" dedi.



Öcalan'a Özgürlük İnisiyatifi, İran'ın PKK'nın ülkesindeki oluşumu PJAK operasyonlarına karşı kurulacak komisyon, ulusal konferans ve 'Demokratik Anayasa İnisiyatifi' ile Demokratik Özerklik gibi konuları değerlendirmek Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Daimi Meclis toplantısı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi'nde başladı. DTK 5'nci Genel Kurulu'nda 850 delegenin yetki verdiği 101 kişilik daimi meclisinin bugünkü toplantısında yürütülecek tartışmaların ardından söz konusu konularda somut yol haritası çıkarılacağı belirtildi.



DHA'nın haberine göre, toplantı öncesi konuşan DTK Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "DTK daimi meclis toplantısında planlama, program ve komisyonlarımızın oluşturulması, pek çok gündemi olan bir toplantı olacak. Türkiye, önemli bir süreçten geçiyor. DTK, önemli bir kurum. Tüm meseleler bir şekilde genel kurulda konuşuluyor ve açığa çıkan irade sonuç üzerinden bir planlamaya gideceğimiz bir toplantı olacak" dedi.



Bir süre önce bir televizyon programında kendilerini kast ederek, "Çay içip dağılıyorlar" diyen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'a da yanıt veren Tuğluk, şöyle dedi:



"DTK son derece ciddi bir kurumsal yapıdır. Çay içip dağılmadığımızı sayın Bülent Arınç da görecek. Önümüzdeki süreçte yapacağımız etkinliklerle, çalışmalarla çok ciddi bir kurum olduğumuzu kendisi de görecek. Aslında DTK'yı çok ciddiye aldığı için bunu söylüyor."

Bülent Arınç'ın sözleri



Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında isim vermeden BDP'yi kast ederek, "Orada varlığı bile yasal statüye kavuşmamış, dernek değil, vakıf değil. Demokratik Toplum Kongresi diye bir şeyi iki günde bir topluyorlar, çay içip dağılıyorlar, 'biz grup toplantısı yaptık' diyorlar. Ne Anayasa'da ne Meclis İçtüzüğü'nde partilerin grup toplantılarını parlamento dışında yapabileceklerine dair hiçbir yetki yok. Siz sadece konuşur, çayınızı içer dağılırsınız. Varlığı ortada olmayan bir isimle oralarda buralarda halkı kışkırtarak, şiddete yönlendirerek, halen kendilerinin dışlandığını iddia etmek konumunda bulunuyorlar. Emin olun, Meclis'in açılmasıyla onlar da gelecek ant içecekler TBMM, yasama görevine başlayacak.