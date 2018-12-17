T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜGİK'te görev dağılımı yapıldı

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu'nun (TÜGİK) 9

17 Aralık 2018 16:14

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu\'nun (TÜGİK) 9.Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.
Genel Başkan Erkan Güral başkanlığında İstanbul\'da gerçekleşen TÜGİK 9. Dönem Yönetim Kurulu\'nun görev bölümünün yapıldığı ilk toplantısında, yeni dönem çalışma planı ve hazırlıkları süren TÜGİK İş Zirvesi 2019 programının detayları da konuşuldu.
Yapılan görev bölümleri şöyle :
Genel Başkan Vekili : Ömer Faruk Sakarya
Genel Başkan Yardımcısı : Engin Ateşsönmez
Genel Başkan Yardımcısı : Gökhan Korkmaz
Genel Başkan Yardımcısı : Haluk Kalyoncu
Genel Başkan Yardımcısı : Mehmet Serkan İzol
Genel Başkan Yardımcısı : Şanser Kadooğlu
Genel Sekreter : Tanzer Polat Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyeleri: Abdulkadir Akboz, Hakan Özdemir, İsmail Çoban, Meral Tuncer Argül, Savaş Gömeç, Seda Özbulut, Yusuf Kavak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHATürkiye GençKonfederasyonu TÜGİKDönem Yönetim KuruluGenel Başkan Erkan GüralTÜGİKZirvesiYapılanGenel Başkan VekiliFaruk Sakarya Genel Başkan YardımcısıEngin Ateşsönmez Genel Başkan YardımcısıGökhan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24