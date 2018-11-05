TÜGİAD Başkanı Yücelen: Türkiye'de şirket kuruluşunda hedef tam dijitalleşme olmalı

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYA Bankası İş Ortamı Raporu\'na yönelik açıklamalarda bulunan Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, \"Dijitalleşme harici yapılan iyileştirmeler hedefe götürmez. Türkiye\'de şirket kuruluşunda hedefimiz tam dijitalleşme olmalıdır\" dedi.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, yayımlanan \'Dünya Bankası İş Ortamı Raporu\' ile ilgili açıklamasında Türk Ticaret Kanununda mart ayında gerçekleştirilen \'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi\' ile ilgili değişikliğe dikkat çekti. Yücelen, şirket kuruluşunda tam dijitalleşme hedefinin Türkiye için erişilebilir bir hedef olduğunu kaydederek, \"Türkiye’nin hedefi tam dijital ortamda, girişimcinin fiziken başka bir yere gitmeksizin, online şirket kurmasına uygun bir modeli hayata geçirmek olmalıdır\" diye konuştu.

Yücelen, Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliğin, yatırım ortamını iyileştirmek amacında olduğunu, ancak bazı uygulamaların amaca hizmet etmediğini ifade etti. Örnek olarak, kuruluş sözleşmesi ve imza beyannamelerinin noter değil de ticaret sicil müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda yapılmasına dair gerçekleştirilen değişiklikle ilgili gelinen noktada dahi amaçtan uzaklaşıldığını savunan Yücelen, şirket kurucusunun bizzat kendisinin ticaret sicil müdürlüğünde olma zorunluluğunun da zaman kaybına neden olduğunu dile getirdi. Yücelen, daha önce noterlerde tasdik edilen imza beyanının, Ticaret Sicil Müdürlüklerinde daha yüksek fiyata tasdik edilmeye başlandığını da ifade ederek; \'İşe başlamanın en önemli aşaması olan şirket kuruluşunun kolaylaştırılmasının, bürokrasiyi ve zahmeti arttırarak sağlanmayacağı açıktır\" diye konuştu.

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORUNDA TÜRKİYE 60\'INCI SIRADAN 43\'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Yıllık olarak kamuoyu ile paylaşılan ve iş yapma kolaylığı hususunda uluslararası bir kaynak olma hedefi bulunan raporla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yücelen, geçen yıl 190 ülke içinde 60’ıncı sırada olan Türkiye’nin yeni raporla birlikte sırasının 43\'e; yine aynı yılda 70 olan puanının bu sene 74.3’e yükselmesinin, önemli bir performans anlamına geldiğini düşündüklerini aktardı.

İŞE BAŞLAMAK 7 GÜNÜ BULUYOR

Farklı kriterler bazında yapılan değerlendirmelerin yer aldığı raporla ilgili Yücelen, bu bağlamda önemli bir bulgunun da \'işe başlama\' olduğunu söyledi. İşe başlama göstergesinde Türkiye’nin 80 olan sırasının yeni raporda ancak 2 sıra yükselerek 78 olduğuna dikkat çeken Ali Yücelen, \"Genel sıralama olan 43 ile kıyaslandığında Türkiye’nin işe başlama sırası olan 78 oldukça düşük bir performans. Kişi başına gelirin yüzde 12.8’ine denk gelen işe başlama maliyeti yeni raporda 2019 yılında yüzde 10.6’ya inmiş. Ancak halen Türkiye’de işe başlamak için ortalama 7 güne ihtiyaç duyuluyor\" dedi.

GİRİŞİMCİLİĞİN İLK KAPISI: İŞE BAŞLAMA

Ekonomik kriz ve belirsizliklerin ardından ülkeler kendi yatırım ortamlarını, iş yapış şekilleri ve süreçlerini iyileştirerek öne çıkmayı hedeflerken, geçen ay açıklanan rapor bu anlamda Türkiye\'nin de ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor. Konuyla ilgili ekonomide dijitalleşmenin, akıllı üretimin, akıllı şehirlerin konuşulduğu bir dönemde, dijitalleşmenin hayatın her noktasında önem taşıyacağını ifade eden Yücelen, \"Türkiye’de şirket kuruluşunun da tamamen dijitalleşmesi gerekiyor. Girişimcinin fikir boyutundan çıkıp ete kemiğe büründüğü ilk nokta \'işe başlama\' safhası. İşe başlama aşamasında girişimcilerimiz ne kadar hızlı ve düşük maliyet ile karşı karşıya kalırsa, Türkiye olarak daha fazla girişimi ekonomiye kazandırma imkanına sahip olacağız\" ifadelerini kullandı.