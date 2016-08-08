Tuğgeneralliğe terfi ettirilen albay, Abdullah Gül'ün yaveri çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldıran darbeci timin yakalanmasını sağlayan operasyonları yöneten ve tuğgeneralliğe yükseltilen Albay Semih Okyar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaverliğini yaptığı ortaya çıktı. Abdullah Gül'ün eski başyaveri Tuğgeneral İsmail Güneşer, darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Kırkağaç, Bornova gibi komando eğitim komutanlıklarında yüzlerce komando askerini yetiştiren Semih Okyar, 3 yıl önce tuğgeneral olabilmek için Yüksek Askeri Şura'ya (YAŞ) girmeye hak kazandı. Ancak, bazı TSK mensuplarının kendisi hakkındaki mektuplar sonrasında açılan davalar nedeniyle 3 yıl terfi ettirilmedi.

Su Altı Taarruz (SAT), Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ile özel kuvvetlere bağlı timler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırdı. 16 Temmuz'dan itibaren İzmir Bornova Komando Tugayı'nda görevli Jandarma Albay Semih Okyar, yaklaşık 200 kişilik birlikleriyle askerleri aradı. Kendilerine gelen her ihbarı değerlendirdi. Arama tarama faaliyetlerinde, gece gündüz askerlerinin başında dağlarda bulundu.

Araştırmalar sonrasında ilk olarak Marmaris saldırganlarından, MAK timi üyeleri, Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu, Binbaşı Taner Berber, Astsubay İlyas Yaşar, Astsubay Gökhan Güçlü, Hava Piyade Kıdemli Çavuş Erkan Çıkat, Hava Piyade Kıdemli Çavuş Ömer Faruk Göçmen ile Hava Piyade Kıdemli Çavuş Abdulhamit Gül Erdem yakalandı.

16 gün sürene diğer arama tarama faaliyetlerinden sonra da, Şirinköy'de bu kez Binbaşı Şükrü Seymen, Yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz ve Teğmen Muhammet Burak İpek, yakalandı.

Operasyonu tamamlayan Jandarma Albay Semih Okyar, "Vatanını seven her subay gibi gelip düşmanı yakaladık" dedi. Albay Semih Okyar, darbe girişiminden sonra Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atamaların İçişleri Bakanlığı'na devredilmesinden sonra Tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi.

Gül'ün yaverliğini yaptı

Tuğgeneralliğe yükseltilen Albay Semih Okyar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaverliğini yaptığı ortaya çıktı. Abdullah Gül'ün eski başyaveri Tuğgeneral İsmail Güneşer, darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.