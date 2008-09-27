Tuğgeneralli ilk basın toplantısı

Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak toplantıda 26 günlük terör bilançosunu da açıkladı: “3’ü korucu 17 şehit var, 48 PKK’lı terörist ise ölü olarak ele geçti”



Genelkurmay Başkanlığı’nın Orgeneral İlker Başbuğ’un göreve gelmesiyle birlikte uygulamaya koyduğu haftalık basın toplantılarının ilkinde Türk Hava Kuvvetleri’nin PKK’nın yönetildiği Kandil Dağı’ndaki 16 hedefi tam isabetle vurduğu açıklandı.



Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı'na atanan Tuğgeneral Metin Gürak tarafından yönetilen ilk toplantıyan 38 basın mensubu katıldı. Tuğgeneral Gürak sözlerine Irak’taki yerel kaynakların önceki gün duyurduğu “Türk uçakları Kandil’i bombalıyor” iddiasını doğrulayan şu açıklamayla başladı: “Dün gece terör örgütünün Irak’ın kuzeyinde Kandil bölgesinde tespit edilen hedeflerine Türk savaş uçaklarınca hava harekatı yapılmış ve örgüte ait 16 hedefin tümü tam isabetle vurulmuştur.” Gürak, bir yıldan uzun süredir sürdürülen operasyonlarla terör örgütü unsurlarının sınırın ötesindeki daha derinliklere ve küçük gruplar halinde dağılmak zorunda kaldığını belirtti. Toplantıda Genelkurmay’-ın, akreditasyon listesine yeni aldığı Star Gazetesi’ni şikayet ettiği de ortaya çıktı. Gürak, “Geçtiğimiz günlerde bir basın organında yer alan haberle ilgili olarak, basın meslek ilkelerine aykırı hareketten dolayı Basın Konseyi ve Gazeteciler Cemiyeti nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur” dedi. Gürak ısrarlara karşın gazetenin ismini açıklamadı. Ancak Genelkurmay’ın şikayetçi olduğu basın kuruluşunun Star Gazetesi olduğu ortaya çıktı. Star Gazetesi, 5 teğmenin gözaltına alınmasının ardından, “761 teğmene darbe maili” başlıklı bir haber yayımlamıştı.



Gürak, TSK’nın terör örgütüyle mücadelesinin artan bir kararlılıkla sürdüğünü belirterek 26 günlük bilançoyu da açıkladı:



“1-26 Eylül arasında toplam 48 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak’tan kaçan 8 terörist de teslim olmuştur. Aynı dönemde 14 askeri personel ve 3 köy korucusu şehit olmuştur. Zayiatın % 51’ine teröristlerce döşenen mayın ve patlayıcılar yol açmıştır.”