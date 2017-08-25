Tuğgeneral Özkürkçü: Vefasızlıkları artık bir kenara koyarak son sözümü söylüyorum…

Basın mensuplarına gönderdiği mektup ile emekliye ayrıldığını açıklayan Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü, “Yanlış veya eksik olduğunu değerlendirdiğim bir konuda komutanlarımın hoşuna gitsin diye, savundukları düşüncelere de ‘Çok güzel, muhteşem, doğrudur’ demedim. Bu çok uzun süreçte maruz kaldığım haksız ithamları, yalanları ve vefasızlıkları artık bir kenara koyarak son sözümü söylüyorum; devlet anamdır, babamdır, eşimdir, kızlarımdır, namusumdur” dedi.

11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün önünde eğilmesiyle ve Akit'e taziye mesajıyla uzun süre konuşulan Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ertuğrulgazi Özkürkçü, Yüksek Askeri Şûra’da kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliye sevk edildi.

Genelkurmay’da 2011’de şube müdürü, 2012’den bu yana da daire başkanı olan Özkürkçü, 15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la birlikte rehin alınmış ve darbe girişimcileri tarafından darp edilmişti. Hürriyet'in haberine göre; görevini dün devreden Özkürkçü, gazetecilere gönderdiği mektupta özetle şunları ifade etti:

"O gece çok endişelenmiştim"

“Hep açık sözlü oldum; yüreğimden ne geçiyorsa direkt söyledim, bundan da zaman zaman zarar gördüm.

"15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahında asker elbisesi giyen şerefsizlerce derdest edildim, direndim, mücadele ettim, iki hainden şiddetli darplar aldım. O anlarda şahsım için zerre korku hissetmedim ama devletim için çok endişe ettim. Umarım ki bu şerden de devletimiz hayırla çıkacaktır.

"Yerimi, makamımı kaybederim korkusuyla zinhar yalana, dolana başvurmadım. Komutanlarımdan azar işitme, bulunduğum makamı bile kaybetme pahasına hep gerçekleri söyledim. Yanlış veya eksik olduğunu değerlendirdiğim bir konuda komutanlarımın hoşuna gitsin diye, savundukları düşüncelere de ‘Çok güzel, muhteşem, doğrudur’ demedim. Bu çok uzun süreçte maruz kaldığım haksız ithamları, yalanları ve vefasızlıkları artık bir kenara koyarak son sözümü söylüyorum; devlet anamdır, babamdır, eşimdir, kızlarımdır, namusumdur.”

Önemli bir rekor kırmış durumda

Özkürkçü, bu daireye 27. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve kuvvet komutanlarının istifa ettiği ve ardından Genelkurmay Başkanlığı’na sürpriz bir şekilde Orgeneral Necdet Özel’in atandığı 2011 yazında ayak bastı. O sırada albay rütbesindeydi. Ertesi yıl tuğgeneral oldu ve görevine devam etti. Özel, 2015 Ağustos ayında emekli olana kadar Özkürkçü’yü bu görevde tuttu. 2015 Ağustos ayında Genelkurmay Başkanlığı’na gelen Orgeneral Hulisi Akar da Özkürkçü’ye dokunmadı. Özkürkçü, TSK’nın Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi’nde en uzun görev yapan isim olarak önemli bir rekor da kırmış durumda. Bir yılı albaylıkta, 4 yılı da tuğgenerallikte olmak üzere 5 yılı bu görevde geçti.

Medyanın sürekli gündemindeydi

Tuğgeneral Özkürkçü, bugünlerde ismi medyaya en çok yansıyan kamu görevlilerinden biri. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretini takip ederken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Yeni Akit Gazetesi Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya’nın oğlunu taziye için araması tartışmalara yol açmıştı.

Konuya ilişkin haberi okumak için tıklayın

Abdullah Gül'e verdiği selam çok tartışılmıştı

Tuğgeneral Özkürkçü, 11'nci Cumhurbaşkanı Gül'e kafa selamı vermek yerine önünde eğilmişti. Tarihi selamın fotoğrafı birçok gazete ve internet sitesinde yayınlanmıştı. Ancak kısa süre sonra pek çok siteden bu haber ve görüntüler silindi.