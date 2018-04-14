Tuğgeneral karşıladı; Kılıçdaroğlu Hatay'da sınır karakolunu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Hassa’da Sakız Sınır karokulunu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay tarafından karşılandı. Çay ve pasta ikram edilen Kılıçdaroğlu askerlerle sohbet etti.

CHP lideri, ABD’nin Suriye’de hava üssünü vurmasıyla ilgili olarak, "Türkiye çok dikkatli olmalı. Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir" dedi. CHP lideri buradaki açıklamasının ardından Kırıkhan'da şehit evlerini ve sınırda askeri karakolları ziyaret etti.

Sözcü'de ye alan habere göre Kılıçdaroğlu, bombalama haberini öğrendikten sonra Hataylı iş adamlarıyla yaptığı toplantıda kendilerinin barıştan, kardeşlikten yana olduklarını belirtti.Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bu sabah yeni bir olayla karşılaştık. Kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle saldırı gerçekleştirildi. Kim olursa, hangi devlet olursa olursun kimyasal silah kullanılması insanlık suçudur. Buna kimsenin hakkı yoktur. Ama kimyasal silah kullanıldığına ilişkin tereddütler var. Rusya ve ABD karşılıklı güç gösterisini kendi ülkelerinde değil Ortadoğu’da kullanıyor. Türkiye de dahil bölgedeki devletler bir araya gelip sorunlarını çözmeli. Zararı; Türkiye, Irak, İran, Suriye görüyor diğerleri silah satıyor. Ölen bu bölgenin insanı oluyor.”

Kılıçdaroğlu bölgeden egemen güçlerin artık ellerini çekmesi gerektiğini belirterek “Ben her şeyi bilirim her şeye ben karar veririm demek, devleti yönetmek değil devleti felakete sürüklemek demektir. Devlek; liyakatla, akılla, danışmayla yönetilir” dedi.

Suriye’deki gelişmeler

Sınır boyunda bulunan Hatay, Kilis, Gaziantep başta olmak üzere diğer bölgelerimizde de askeri birlikler gelişmeleri hassasiyetle izliyor.

Beraberindeki partililerle daha sonra Kırıkhan ilçesine hareket eden Kılıçdaroğlu, 2 Kasım 2017’de Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük’ün ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ikinci ziyaretinde ise PKK/YPG-PYD’li teröristler tarafında 3 Şubat 2018 tarihinde Suriye'den atılan roketin Kilis'e düşmesi sonucu hudut bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram’ın ailesiyle bir araya gelerek taziyede bulundu.

Şehit aileleriyle bir süre sohbet eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra askerlerle bir araya gelmek üzere Hassa ilçesinde Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Sakız Hudut Karakoluna hareket etti.

CHP lideri Sakız Hudut Karakolunda askerlerle biraraya geldi. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan CHP lidire “Kahraman ordumuzun her zaman yanındayız” dedi.