Tuğgeneral Ali Osman Gürcan: 320 komando Şırnak’tan Ankara’ya gelecekti

Darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan, Şırnak’ta terörle mücadele operasyonlarına katılan birliğindeki komandoların Ankara’ya getirilmesi için Mehmet Partigöç ve Cemil Turan'dan emir geldiğini söyledi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Gürcan ifadesinde, Şırnak’ta terörle mücadele operasyonlarına katılan birliğindeki komandoların Ankara’ya getirilmesi için eski Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç (tutuklu) ve Albay Cemil Turan (tutuklu) imzasıyla saat 21.30 sularında “gizli” ibareli, “acil” kodlu mesaj geldiğini söyledi.

Şırnak’taki darbe soruşturmasında tutuklanan Gürcan’ın ifadesi özetle şöyle:

ANKARA’YA İNTİKAL: 15 Temmuz akşamı 21.30-21.45 arasında Genelkurmay’dan “Ülke genelinde meydana gelen ani gelişmeler kapsamında... Öncelikli olarak, 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Çakırsöğüt ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın uygun birlikleri derhal Ankara’ya intikal edilecek...” mesajı geldi (Partiğöç ve Turhan imzalı).

HAVALİMANINA HAREKET: 4 tabur komutanı, komutan yardımcısı ve kurmay başkanı ile birlikte bunu değerlendirirken, Malatya 2’nci Ordu Komutanlığı Harekât Merkezi’nden bir rütbeli subay arayarak, “Komutanım birliğinizin Ankara’ya intikali bekleniyor, uçak gönderiliyor, ivedi olarak Şırnak Havaalanı’na intikal etmeniz gerekiyor” dedi. Tabur komutanlarıma “Hemen hazırlıklarımızı yapalım, çıkalım” dedim. 3’üncü taburda 130-140, 4’üncü taburda 180 asker yola çıktık.

EMNİYET BIRAKMADI: Cizre’ye vardığımızda öndeki tabur komutanı telefonla bana EEmniyet bırakmıyorE dedi. Cizre İlçe Emniyet Müdürü ile görüştüm. Bu esnada tabur komutanım, basında işin renginin değiştiği yönünde haberler olduğunu, sanki bir grubun yaptığı bir eyleme alet oluyormuşuz gibi bir durum olduğunu söyledi. Tugaya dönmek üzere yola çıktık. Dönüşte yine emniyet birimleri birliğimizi Şırnak merkeze sokmadı.

ÖRGÜTTEN DEĞİLİM: Paralel örgütle bilgim, ilgim yoktur. Devletçi bir insanım. İdil, Cizre ve Şırnak operasyonlarını yapmış bir insanım. Darbeye teşebbüs edenlerle ilgim yoktur.