Tuğçe'yi öldüren zanlıya ne ceza verilecek?



Çarşamba günü Offenbach yakınlarında defnedilen 23 yaşındaki Tuğçe Albayrak'ı döverek komaya girmesine neden olan 1996 Sırbistan doğumlu zanlı Sanel M. suçunu itiraf ettti. Offenbach Savcılığı zanlının genç kadının yüzüne 'sadece bir tokat' attığını söylediğini belirtti. Yüzüne aldığı bu darbenin ardından yere düşerek kafasını taşa çarpan Tuğçe Albayrak ağır yaralanmış, iki hafta sonra da beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesi Tuğçe'nin 23 yaşına gireceği günde yaşam ünitesinin kapatılmasına karar vermişti. Tuğçe Albayrak çok sayıda siyasetçinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi tarafından çarşamba günü toprağa verilmişti.

Zanlının alacağı ceza

Albayrak'ın ölümüne neden olan Offenbachlı 18 yaşındaki saldırganın alacağı ceza ise merakla bekleniyor. Tuğçe'nin iki kızı kurtarmak uğruna hayatını kaybetmesine tepki gösteren onbinlerce kişi zanlı Sanel M.'ye en yüksek cezanın verilmesini istiyor. Offenbach Savcılığı zanlı hakkındaki davanın en geç 6 ay içinde başlayacağını belirtiyor. Bunun nedeni zanlının üniversite ögrencisi Tuğçe'yi öldürmek amacıyla saldırdığına yönelik bir delilin olmaması. Bu nedenle zanlı hakkında büyük olasılıkla 'kasten adam öldürmek' yerine, 'yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açılacak. Böyle olması durumunda zanlı Sanel M. en fazla 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Deutsche Welle'ye demeç veren hukukçu Hans-Jörg Albrecht ise Sanel M.'nin 3-5 yıl arasında hapis cezası almasını bekliyor. Medyaya açıklama yapan birçok hukukçu da bu görüşü paylaşarak, kamuoyunun Tuğçe'nin ölümüne neden olan zanlıya verilecek cezayı çok hafif bulacağına dikkat çekiyor. Hatta hukukçular zanlıya verilecek cezanın ertelenebileceğini belirtiyor. Cezada hakimlerin inisiyatif kullanamayacağını, kararın Alman Ceza Yasası'ndaki maddeler uyarınca verileceğini vurguluyorlar.

Video görüntülerinin kalitesi kötü

Olay günü çekilen video görüntülerinin kalitesinin düşük olması da verilecek cezada rol oynayacak bir başka önemli faktör. Hukukçular zanlı Sanel M.'nin avukatının asıl saldırıya uğrayanın müvekkili olduğunu ve bunun üzerine genç kadına saldırdığını iddia edebileceğini hatırlatıyor. En merak edilen noktalardan birisi de Tuğçe'nin koruduğu iki kızın mahkemede vereceği ifade.

Zanlı daha önce de suç işlemiş

Zanlı Sanel M. saldırıdan birkaç gün önce 18 yaşına girmişti. Ancak Almanya'da yasalar uyarınca 18-21 yaş arasındakiler hem yetişkin, hem de gençlik yasaları uyarınca ceza alabiliyor. Ceza hukukçusu Hans-Jörg Albrecht zanlının bu olayda büyük olasılıkla gençlik yasalarından yararlanamayacağı görüşünü savunuyor. Hukukçular ayrıca Sanel M. hakkındaki kararda zanlının önceki durumunun da dikkate alınabileceğini hatırlatıyor. Sanel M. daha önce hırsızlık, mala zarar vermek ve adam yaralamak suçlarından ceza almıştı. Ancak bu cezalara rağmen 18 yaşındaki zanlı 'seri suçlu' olarak nitelendirilmiyor.