Tuğçe'nin ölümüne sebep olan Sırp gence sınır dışı

Hessen Eyalet İdare Mahkemesi Divanı, üç yıl önce Offenbach kentinde üniversite öğrencisi Tuğçe Albayrak'a attığı yumrukla ölümüne sebep olan Sanel M.‘nin cezaevinden çıktıktan sonra Sırbistan'a sınır dışı edilmesine karar verdi. Salı günü açıklanan kararla Wiesbaden İdare Mahkemesi'nin bu yönde daha önce almış olduğukarar onaylanmış oldu. Divan Başkanı Yargıç Harald Pabst, Sanel M.‘in Wiesbaden İdare Mahkemesi'nin kararına yaptığı itirazı reddederek, alınan kararın itiraz kabul etmez nitelikte olduğunu dile getirdi.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tuğçe Albayrak, 15 Kasım 2014 tarihinde yaşanan olayda bir kız grubunu taciz eden Sanel M. ile tartışmış ve daha sonra olayın meydana geldiği restoranın otoparkında Sanel M'in yumruklu saldırısına uğramıştı. Aldığı darbe sonucu yere düşen ve başını asfalta çarpan Albayrak girdiği komadan çıkamayarak, iki haftalık yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetmişti.

Oturum izni reddedildi

Sırbistan vatandaşı Sanel M. 2015 yılının haziran ayında Darmstadt Mahkemesi tarafından ölüme sebebiyet veren yaralama suçundan hüküm giymiş ve 18 yaşın altında olduğu için ilgili kanunlara göre üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanel M. halihazırda Wiesbaden Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. İlgili Yabancılar Dairesi Sanel M.‘in oturum iznini uzatmak için yaptığı başvuruyu daha önce reddetmiş ve suçluyu geçen yıl eylül ayında sınır dışı etmek istemişti. Sanel M'in bu kararı engellemek için yaptığı acil başvuru ise, Wiesbaden Mahkemesi'nin Yabancılar Dairesi'nin kararını onaylayan hükmü ile reddilmişti.

İdare Mahkemesi Divanı, Salı günü aldığı kararı açıklarken, suçlu hakkında daha önce alınan sınır dışı, oturum izninin uzatılmaması ve sınır dışı ihtarı gibi kararlara karşı hukuki açıdan itiraz edilemeyeceğine hükmetti. Kararda, Wiesbaden idare Mahkemesi'nin yaşanan münferit hadisenin koşulları ışığında ikna edici gerekçelerle Sanel M.'nin toplumsal güvenlik için bir tehlike olduğuna hükmedildiği vurgulandı.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/DW, ET/BÖ