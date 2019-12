Tuğçe'nin katili 17 yaşındaki erkek arkadaşı çıktı

T24-

Adana'da 28 yerinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Tuğçe Anlaş'ı, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen ‘uyuşturucu kullanmak’tan sabıkalı 17 yaşındaki M.E.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Yakalanan ve sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilen M.E., “Tuğçe'yi çok seviyordum. Cezaevine girince başkasıyla dolaşmaya başlamış. Sahilde konuşurken bana ağır hakaretler etmeye başladı. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Tuğçe ölmüştü” dedi. Dubai'de çalışan Tuğçe'nin babası Ergün Anlaş'ın, kızının ölümünden habersiz, çalıştığı şirket tarafından Türkiye'ye acil izne gönderildiği, Tuğçe'nin istediği laptopla sürpriz yapmak için yolda olduğu öğrenildi.Dün, Seyhan Barajı'nın Yüreğir İlçesi yakasındaki sahilinde dolaşanlar, kayalıklar arasında boğazı kesilmiş halde yerde kanlar içindeki genç kızın cesedini gördü. Olay yerine giden polis, ölen kişinin bir gün önce çalıştığı marketten ayrılıp dönmeyen Tuğçe Anlaş olduğunu belirledi. 28 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürülen Tuğçe Anlaş'ın yakınlarının ifadesini alan polis, genç kızın işyerinden çıkmadan önce, lise öğrencisi kız kardeşi 17 yaşındaki Gizem Anlaş'a cep telefonundan gönderdiği mesajda, ‘Gizem kavga ettik. Allahını s....... ararsa kaldırmayın. Gaziapaşa'ya gideceğim biraz. Yarım saate evdeyim. Şimdi Gazipaşa Kemalleyim kahve içeceğiz. by’ yazdığı ortaya çıktı.Bunun üzerine genç kızın yakın görüştüğü kişileri ve ailesini sorguya alan polis, Tuğçe Anlaş'ın ‘uyuşturucu kullanmak’tan sabıkalı M.E. adlı gençle görüştüğünü belirleyerek bu kişinin evine baskın yaptı. Bayramın birinci günü bir kavgada omuzundan ve bacağından bıçaklanan M.E., evinde yakalandı.Yaşı küçük olduğu için ifadesi alınmadan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheli M.E.'nin, “Ben Tuğçe'yi çok seviyordum. Uyuşturucudan cezaevine girince başkası ile dolaşmaya başlamış. Olay günü Atilla Pekgözlü isimli arkadaşımla saat 17.00 gibi Tuğçe'yi işyerinden aldık. Otomobille dolaşıyorduk. Sahile gelince biz otomobilden indik ve suyun yanına doğru yürüdük. Burada öpüşmeye başladık. Daha sonra yaptığımız konuşmada bana çok ağır hakaretler etmeye başladı. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Tuğçe ölmüştü. Hemen arkadaşım Atilla'nın yanına gidip oradan uzaklaştım” dediği belirtildi.Polis, şüphelinin verdiği bilgi üzerine cinayete karıştığı iddia edilen 37 yaşındaki Atilla Pekgözlü'yü de gözaltına aldı.‘MÜNEVVER'E ACIRKEN BAŞIMIZA GELDİ’Cenaze evinde toplanan genç Tuğçe'nin yakınları, “İstanbul'da başı kesilerek öldürülen Münevver Kurubulut'a acırken başımıza geldi” diye ağıt yaktı.Tuğçe'nin anneannesi Semiha Susuzer, “Katil nasıl kıymış kızıma? Seni aynalı beşikte salladım. Geceleri yatmadım. Keşke beni gömselerdi, sen ölmeseydin. Bu güzel kızıma nasıl kıydılar?” diye feryat etti.Ticari işleri bozulunca Dubai'ye çalışmaya giden Tuğçe'nin babası Ergün Anlaş'ın, kızının ölümünden habersiz olduğu öğrenildi. Yakınlarının olayı çalıştığı şirkete bildirmesi üzerine, yetkililerin Ergün Anlaş'a, “Sana Afganistan 'da ihtiyacımız var. Adana'ya gidip bir hafta dinlen” diye hemen Türkiye'ye izne gönderdikleri öğrenildi.Ergün Anlaş'ın da Tuğçe'nin istediği laptop 'u satın alarak, kızına sürpriz yapmak için yola çıktığı öğrenildi. Tuğçe Anlaş'ın cenazesinin ise babası geldikten sonra yarın toprağa verileceği belirtildi.