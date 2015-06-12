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Dünya
Deutsche Welle

Tuğçe’nin katil zanlısı için 3 yıl 3 ay hapis istemi

Savcılık, Tuğçe Albayrak’ın katil zanlısı için gençlik ceza yasası kapsamında 3 yıl 3 ay hapis cezası talep etti. Davada kararın haftaya açıklanması bekleniyor.

12 Haziran 2015 16:27


Almanya'da iki genç kızı korumak isterken Sanel M. tarafından darp edilen ve geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak'a ilişkin dava devam ediyor. Darmstadt Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada savcılık ‘ölümle sonuçlanan yaralama' suçundan yargılanan 18 yaşındaki Sanel M. hakkında tecil edilmemek suretiyle 3 yıl 3 ay hapsi cezası talep etti. Savcı Birgit Lüter, failin ‘büyük bir suçu' olduğunu ve ‘zarar vermeye meyilli' olduğunu belirterek, Sanel M.'nin cezaevinde bir meslek eğitimi almasını ve kendisinden daha zayıf durumda olanlara karşı empati beslemeyi öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkeme başkanı yargıç Jens Aßling nihai kararını gelecek hafta açıklaması bekleniyor.

Eğitim fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Tuğçe Albayrak, 2014'ün kasım ayında yaşanan olayın ardından komaya girmiş, daha sonra da hayatını kaybetmişti. Genç kızın ölümü Almanya'da büyük bir şok ve üzüntüye yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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