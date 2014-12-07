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Dünya
Deutsche Welle

‘Tuğçe’nin katil zanlısı alkollüydü’

Der Spiegel'in haberine göre, Tuğçe A.’yı yere iterek komaya girmesine sebep olan kişi yüksek oranda alkollüydü.

07 Aralık 2014 18:45


Der Spiegel'in internet sitesinde yer alan habere göre, Tuğçe A.'nın katil zanlısının kanında olayın üzerinden saatler geçtikten sonra bile yüksek oranda alkol tespit edildi. Haberde, polis tarafından olaydan iki saat sonra, sabah saat 6 sularında yapılan alkol muayenesinde, zanlının kanında 1,4 promil alkole rastlandığı belirtiliyor. Ancak saldırganın alkol muayenesi sırasında net bir şekilde konuşabilecek durumda olduğu da ifade ediliyor.

Habere göre, 15 Kasım'da Offenbach kentindeki 'Balkan-diskosu' olarak bilinen bir kulüpte 18'inci doğum gününü kutlayan Sanel M. viski gibi içkiler içti. Saldırgan, kutlamadan sonra bir grup arkadaşıyla olayın cereyan ettiği restoranın tuvaletine gitti.

Ailenin avukatı konuştu

Grubun tuvalette taciz ettiği iki kadını kurtarmak için araya giren Tuğçe A.'yı restoranın otoparkında bekleyen ve yere iterek komaya sokan Sanel M. halen gözaltında bulunuyor. Katil zanlısının 18 yaşına yeni bastığı için gençlik mahkemelerinde yargılanması söz konusu. Ailenin avukatı Mecit Karaahmetoğlu, Stutgarter Zeitung gazetesine açıklamasında, zanlının gençlere uygulanan ceza hukukuna göre yargılanmasını beklediğini söyledi. Buna göre, zanlı 6 ay ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilir.

Ailesi Tuğçe'nin 23 yaşına gireceği günde yaşam ünitesinin kapatılmasına karar vermişti. Tuğçe Albayrak çok sayıda siyasetçinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi tarafından çarşamba günü toprağa verilmişti.

Gösterdiği cesaret nedeniyle Almanya'da Tuğçe'ye Federal Liyakat Nişanı verilmesi için bir kampanya başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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