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Deutsche Welle

Tuğçe'nin davasında reddi hakim talebi

Almanya'da tacize maruz kalan iki genç kıza yardım etmek isterken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak'ın ölümüyle ilgili davada sanık Sanel M.‘nin avukatı, reddi hakim talebinde bulundu.

29 Mayıs 2015 19:48


Sanık Sanel M.'in avukatı Stephan Kuhn, Darmstadt gençlik mahkemesine sunduğu reddi hakim talebinin gerekçesine ilişkin, mart ayı sonunda Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne Sanel M.‘nin tutukluluğuna itiraz dilekçesi sunduğunu ve iki gün önce yanıt aldığını kaydetti.

Kuhn, mahkeme heyeti başkanı Hakim Jens Aßling’in fikrini beyan ettiği raporda eksik belgeler sunduğunu öne sürdü. Savunma avukatı, video görüntülerinin tamamının teslim edilmediği ve hakimin gerekçeleri arasında hatalı tanımlamalar olduğunu iddia etti.

Avukat, Aßling’in yazısında sanık Sanel M.‘in ölümcül vuruşu yapmadan önce doğrudan Tuğçe’nin üzerine yürüdüğünü ve birisinin onu tuttuğunu kaydettiğini belirtti. Kuhn, ancak video görüntüsünde aynı zamanda 22 yaşındaki Tuğçe’nin de Sanel M.‘nin üzerine yürüdüğünün görüldüğünü öne sürdü.

Savcı Alexander Homm ise tutukluluğa itiraz dilekçesine verilen yanıttaki ifadelere dayanılarak hakimin suçlanmayacağını belirtti ve bunun Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin işi olduğunu ifade etti. Homm, ayrıca "Belirleyici olan hakimin subjektif görüşü değil, objektif hadisenin kendisidir" dedi.

Reddi hakim talebini, mahkeme heyeti başkanının vekili değerlendirecek.

Yedinci duruşma yapıldı

Hakim Aßling, bu itirazların ardından davanın yedinci duruşmasına şahit polislerin ifadesi ile devam etti. Sanel M.‘nin yargılandığı davaya 18 polis memuru şahit olarak çağrıldı. Ancak duruşmaya hepsi katılmadı.

İfade veren polisler arasında Sanel M.’i hücresinden alıp sorgulamasını yapan polis de vardı. Polis, sanığa Tuğçe Albayrak’ın ağır yaralı olduğunu ve hayatını kaybetmesinin mümkün olduğunu anlattığını kaydetti. Memur, ancak Sanel M.’in bu duruma kayıtsız kalıp hiçbir tepki vermediğini söyledi. Polis memuru, şüphelinin sorgulaması sırasında sakin ve ilgisiz olduğunu ifade etti.

18 yaşındaki sanık, Offenbach’taki fast-food restoranın park yerinde Tuğçe Albayrak’ın yüzüne şiddetli bir darbe indirerek düşüp kafasını yere çarpmasına sebep olmuştu. 22 yaşındaki Tuğçe daha sonra komaya girmiş ve bir daha uyanamamıştı. Sanık Sanel M. "yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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