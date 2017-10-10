Tuğçe Kazaz'dan vize krizi yorumu: Doları yasaklayalım, onlar düşünsün

Dinini, görünüşünü, mesleğini, fikirlerini değiştirmesiyle gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz, Ankara-Washington hattında yaşanan vize gerilimine ilişkin yaptığı yorumda doların yasaklanması gerektiğini savundu.

Kazaz, ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vizeleri askıya almasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaştı ve "Ütopik gelecek belki ama bence Dolar'ı Türkiye'de yasaklayalım. Uluslararası ilişkilermiş, ekonomiymiş gerisini Dolar'ı basan onlar düşünsün" dedi.

Kazaz, Türkiye'nin maddi olarak sömürüldüğünü ve ülkenin 'pis bir kaderi' olduğunu söylerken "Maddi olarak dolarcılar, manevi olarak da dolarcıların iti FETÖ tarafından kandırıldık" ifadesini kullandı.

“AK Parti güçlensin diye destek verdik, neredeyse kendini yiyecek”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın FETÖ konusunda 'Kandırıldık' açıklamasını da hatırlatan Kazaz, "Umarım Cumhurbaşkanımızdan 'Milli irade tarafından kandırıldık' cümlesini duymayız" dedi.

Üç gündür kendine 'Sus Tuğçe, konuşma' dediğini söyleyen Kazaz, "AK Parti güçlensin diye ciddi destek verdik. Ama artık o kadar güçlendi ki neredeyse kendini yiyecek. Çünkü güç zehirlenmesi önce gücü yutar. Bu zehirlenmeden kurtulmanın tek yolu, güçlüye uygulanan adaletin güçsüze, güçsüze uygulanan adaletin de güçlüye uygulamasından geçer" diye yazdı.

“Damatlara geçen güçler var”

'Damatlar' konusunda değinen Kazaz, "Ak Parti 1 devrim hareketi ama bu gidişle ilk kendini yutacak. Yutmaması için devrime engel olan içindeki sözde devrimcilere devrim yapacak. Ülkemizde babadan oğula geçen bir güç yok; ama damatlara geçen güçler var. Bu damatların damatlıkları Türkiye'ye mal edilmemeli. Metal yorgunu gibi gözükmeyenlere metal yorgunluğu yükleyerek istifa ettirmemek lazım. Onları yargılayıp düşüncelerimizde aklatmak lazım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'na 'şefkatli olma' çağrısında bulunan Kazaz, "Cumhurbaşkanım, bugün öyle bir noktadayız ki siz sistemden güçlüsünüz. Bize insanın sistemden daha güvenli ve şefkatli olduğunu gösterin" dedi.