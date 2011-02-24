Tuğçe Kazaz yine din değiştirdi!

T24- Tuğçe Kazaz'ın Budizm aşkı, çay servisi yaptırılınca bitti! 'Hizmetçi değilim' diyen model, yeniden İslam dinine döndü!

Geçtiğimiz günlerde "Ezan sesini duyunca müziği kapatıyorum" diyerek yeniden Müslüman olduğunun sinyalini veren Tuğçe Kazaz'ın sırrı çözüldü. Saklambaç'ın haberine göre; Budist olmak için Kalamış'taki bir mekanda toplantılara katılan ünlü model, burada 1 kere de tuvalet temizliği yaptı.



'Hizmet' kısmında pes etti!



İtalya'dan dönüşte ara verdiği toplantılara yeniden katılan Tuğçe Kazaz, Budizm'in ilk basamağı olan "hizmet" kısmında pes etti. Tuğçe, kendisine 3 gün üst üste çay servisi yaptırılınca öfkelendi. "Hizmetçi değilim" diyerek bağırıp çağıran modelin Budizm sevdası da böylece sona ermiş oldu.



Eşi için Hristiyan olmuştu



Tugçe Kazaz, 2005'te evlendiği Yunan oyuncu Yorgo Seitaridis uğruna Hristiyanlığı seçmiş, eşine boşanma davası açınca Budist olmaya karar vermişti.