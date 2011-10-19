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Tuğçe Kazaz, Umre'ye gidiyor!

Yorgo Seitaridis'le evlenirken Hıristiyanlığı seçen, boşanma kararının ardından geçtiğimiz günlerde...

19 Ekim 2011 03:00

T24 - Yorgo Seitaridis'le evlenirken Hıristiyanlığı seçen, boşanma kararının ardından geçtiğimiz günlerde, "Din değiştirdiğim için pişmanım" diye açıklama yapan ünlü manken, Umre'ye gidecek ve bir daha bikinili poz vermeyecek.

Türkiye'nin en güzel modellerinden olan Tuğçe Kazaz, 2005 yılında Yunan oyuncu Yorgo Seitaridis'le evlenirken sok bir kararla din değiştirip Hıristiyan olmuştu. 



Daha sonra boşandıktan sonra Kazaz'ın bir dönem Hıristiyanlığı terk edip Budist olduğu iddiaları ortaya atıldı. Ünlü model, geçtiğimiz günlerde, "Geçmişte din değiştirdiğim için çok pişmanım" diye açıklama yapmıştı.

Habertürk'ün haberine göre; güzel modelin geçen ramazan ayı boyunca oruç tutup namaz kıldığı ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde umreye gitmeye hazırlanan Kazaz, mayo ve bikini kataloglarında da poz vermeyecek.



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