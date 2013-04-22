Tuğçe Kazaz tesettüre yeşil ışık yaktı

Geçtiğimiz hafta bir tesettür defilesinde podyuma çıkan Tuğçe Kazaz, "Kapanacak mısınız?" şeklinde gelen sorulara "Allah bilir" diyerek yeşil ışık yaktı. Kazaz, "Mayo ve bikini defilelerine bir daha çıkmam, o sayfa benim için kapandı" diyerek "kapanacak" iddialarını kuvvetlendirdi.

2005 yılında Yunan oyuncu Yorgo Seateradist'le evlenince Hıristiyan olan, daha sonra Budizm'e merak saran Tuğçe Kazaz'ın değişimi herkesi şaşırttı. Yeniden Müslüman olan ünlü manken, hakkında merak edilenleri Vatan gazetesinden Özlem Ülkü'ye şu sözlerle anlattı:



'Asla dediğim şey başıma geldi'



(Kapanmayı düşünüyor musun? sorusuna) Bunu Allah bilir. Ne zaman ne olacağımızı biz bilemeyiz. Olacakları da, benle ilgili her şeyi de sadece Allah bilir. Hayatta asla dememeyi öğrendim. Asla dediğim her şey başıma geldi.



'Mutaassıp bir hayat içindeyim'



- Şu anda aydınlanma dönemindeyim. Artık daha mutaassıp bir hayatın içindeyim. Çünkü kadınlık değerlerimin farkındayım. Ben razıyım kendimden. Büyük bir değişim geçirdim, geçirmeye de devam ediyorum.



'Ağır bedeller ödedim'



- Artık mayo, bikini defilelerinde yer almayacağım. En son aşağı yukarı 3 yıl önce böyle bir defileye çıkmıştım. Bundan sonra o sayfa benim için tamamen kapandı. Ama şunu da belirteyim; o fotoğraflardan rahatsız değilim. O zamanki Tuğçe farklı şimdi ki Tuğçe farklı. Geçmişimi de asla inkar etmem. O zaman öyle düşünüyordum, şimdi böyle. İleride neye dönüşeceğimizi Allah bilir.

- Bedelini ödediğin sürece her türlü seçimi yapabilirsiniz. Ben de geçmişte ağır bedeller ödedim.

-('Budizm'e ilgin oldu mu?' sorusuna) Budist değilim.