T24 LogoT24 Logo
Magazin

Tuğçe Kazaz podyumdan kulise geçiyor

İstanbul Moda Haftası kapsamında Tuba Benian’ın defilesine çıkan Tuğçe Kazaz, artık podyumlarda değil, işin organizasyon kısmında görüneceğini açıkladı.

11 Şubat 2012 18:10

T24 - İstanbul Moda Haftası kapsamında Tuba Benian’ın defilesine çıkan Tuğçe Kazaz, artık podyumlarda değil, işin organizasyon kısmında görüneceğini açıkladı. Güzel manken, özel hayatına ilişkin de “Ancak aile kuracağım zaman insanların önüne çıkarım” dedi.

* Tuğçe Kazaz, yurt dışı defilelerine bundan sonra katılmayacağını, sadece İstanbul Moda Haftası’nda yer alacağını söyleyip “Artık işin başka kısmına geçtim çünkü defile organizasyonları yapmaya başlıyorum” dedi.

* 12 yıldır podyumlarda olduğunu belirten güzel manken, tarzını “Tek bir kelimeyle söylenmesi gerekirse ben sadeliği seviyorum” sözüyle açıkladı. Kazaz, “Her şey yaşında güzel diyorlar ya, renkli, cıvıl cıvıl giyinmek gelmiyor içimden artık. Tarzım için sade, basit ve yalın diyebiliriz” ifadesini kullandı.

* Kazaz, Yunan eşinden bir türlü boşanamamasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: “Süreç devam ediyor, yeni bir avukatla yoluma devam ediyorum.”

* Özel hayatına ilişkin konuşmak istemeyen Kazaz, “İnsanların bilmelerine gerek yok. Bir aile kuracağım zaman çıkar konuşurum” dedi.

ETİKETLER

tuğçe kazazmanken

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24