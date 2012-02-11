Tuğçe Kazaz podyumdan kulise geçiyor

T24 - İstanbul Moda Haftası kapsamında Tuba Benian’ın defilesine çıkan Tuğçe Kazaz, artık podyumlarda değil, işin organizasyon kısmında görüneceğini açıkladı. Güzel manken, özel hayatına ilişkin de “Ancak aile kuracağım zaman insanların önüne çıkarım” dedi.

* Tuğçe Kazaz, yurt dışı defilelerine bundan sonra katılmayacağını, sadece İstanbul Moda Haftası’nda yer alacağını söyleyip “Artık işin başka kısmına geçtim çünkü defile organizasyonları yapmaya başlıyorum” dedi.

* 12 yıldır podyumlarda olduğunu belirten güzel manken, tarzını “Tek bir kelimeyle söylenmesi gerekirse ben sadeliği seviyorum” sözüyle açıkladı. Kazaz, “Her şey yaşında güzel diyorlar ya, renkli, cıvıl cıvıl giyinmek gelmiyor içimden artık. Tarzım için sade, basit ve yalın diyebiliriz” ifadesini kullandı.

* Kazaz, Yunan eşinden bir türlü boşanamamasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: “Süreç devam ediyor, yeni bir avukatla yoluma devam ediyorum.”

* Özel hayatına ilişkin konuşmak istemeyen Kazaz, “İnsanların bilmelerine gerek yok. Bir aile kuracağım zaman çıkar konuşurum” dedi.