Tuğçe Kazaz parasızlıktan Türkiye'de boşanamadı!



T24 - Manken Tuğçe Kazaz, uğruna din değiştirip, 2005’te evlendiği eski eşi Yunanlı Yorgo Seitaridis’ten, 2010 yılında Yunanistan’da boşandı.

Yorgo Seitaridis, boşanmalarının Türkiye’de de geçerli sayılmasını istedi.

Şefik Dinç'in HaberTürk'te yer alan haberine göre; 4 duruşmadır mahkemeye “resmi belge” sunamayan Tuğçe Kazaz ile Yorgo Seitaridis’in avukatları, “İstediğimiz evrakları göndermedikleri gibi vekalet ücretlerimizi de ödemiyorlar” iddiasında bulunarak, Tuğçe ile Yorgo’nun avukatlıklarından istifa ettiklerini açıkladı. Böylece ünlü çiftin boşanmalarının Türkiye’de tanınması istemleri yine gerçekleşmemiş oldu.













