Tuğçe Kazaz film yapımcısı oldu...

Son dönemde yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken manken Tuğçe Kazaz, Türkiye’de birçok ilde “Milli İrade Mitingleri” düzenleyen Enis Timuçin’in 2015 yılında çekeceği Yörük Türkmenlerini anlatan filmin yapımcısı oldu. Kazaz, “Filmin senaryosunu yarışma ile belirleyeceğiz. Türkiye’nin en büyük bütçeli sinema filmini yapacağız” dedi.

Gerçekleşecek olan Yörük Türkmenleri sinema filminin 2015 yılında çekilen filmlerin arasında en bütçeli işi olacağını belirten Erol Kahraman, “Yörük Türkmenlerinin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bilinirliğini arttırmak için 2015 yılında gerek Yörük Türkmenleri defileleri gerekse sinema filmini yapacağız” dedi.

Timuçin: Etkinliklerimiz devam edecek

Milli İrade Mitingleri yaparak çalışmalarını uluslararası platformlarda tescilleyen Tertip Komite Başkanı Enis Timuçin ise şunları söyledi:

“Yeni nesillere Yörük Türkmen kültürünü anlatmak ve daha geniş kitlelerin bilgisine sunmak için 2015 yılında çekirdek grubumun başında bulunan Erol Kahraman ile Türkiye Türkmen birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun bilgisi dahilinde Yörük Türkmen defileleri ve sinema filmi yapma kararı aldık. Türkiye’nin bu kadar hassas bir süreçten geçmesinde başta Adana ve Hatay’daki mitinglerimden tutunda Yörük Türkmenler Cumhurbaşkanını seçiyor adlı Ankara ticaret odasında yapılan programa ve başta Adana’daki Yörük ve Türkmenlerin birliğinin sağlanması ve ünlerin açılması noktasına kadar bilgim dahilinde Erol Kahramanın destekleri fazlasıyla olmuştur ve bu desteklerini sürdürmeye devam etmektedir. Yaptığımız çalışmalarda ayrıca gece gündüz demeden bizzat çalışmıştır. Yörük ve Türkmenlerle ilgili yapacağımız belirli çalışmalara bir Yörük olan Erol Kahraman Bursa da yapacağımız defilenin sponsorlarından biri olacaktır. Adana da düzenleyeceğimiz Yörük Türkmenleri defilesinin tek sponsoru olacaktır.”

Filmin yapımcısı Tuğçe Kazaz sponsoru Erol Kahraman

Ulusal ve uluslararası tanıtım lansmanlarını Medyadoktoru firmasının yapacağı ve 2015 yılında çekilecek olan Yörük Türkmenleri Sinema Filminin yapımcılığını Türkiye’nin en iyi modelleri arasında olan Tuğçe Kazaz yapacak. Kazaz, TİMEN Uluslararası Medya firması bünyesinde sinema filminin çekimleri için çalışmaların başladığını belirterek, “Ocak ayında senaryo yarışması yapacağız. Yörük Türkmenleri ile alakalı en iyi senaryoyu yazan kişinin senaryosunu sinema filmine taşıyacağız. Filmin senaryosunu yarışma ile belirleyeceğiz. Türkiye’nin en büyük bütçeli sinema filmini yapacağız” dedi.

Yörük ve Türkmenler birlik içinde olmalı

2015 yılında birçok Yörük Türkmen projelerinin olacağını belirten Yörük Türkmenleri Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu ise, “Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak için birlik olarak bu tür projeleri Yapmaya devam edeceğiz dedi. Tatlıoğlu ayrıca 2015 yılında gerçekleşecek olan projeler dışında Yörük Türkmenleri siyaset ve sanat ödüllerini büyük bir organizasyon ile vermeye başlayacağız” dedi.