Tuğçe Kazaz'dan alkol yasağı paylaşımı: Şeriat sizin gibi insanları ne yapsın?

İktidara yakınlığı ile bilinen eski manken Tuğçe Kazaz, tam kapanmada alkol satışının yasaklanmasına ilişkin gelen tepkilere yorum yaptı. Kazaz, 'şeriat mı geliyor' şeklinde yapılan yorumlara "Şeriat sizin gibi insanları ne yapsın" yanıtını verdi.

Kazaz'ın paylaşımı şöyle:

"19 gün ayık gezecekler diye yeri göğü inletip “Şeriat mı geliyor?” diyorlar:) Korkmayın şeriat gelmez. Hem şeriat sizin gibi insanları ne yapsın? Herkes hak ettiği şekilde yönetilir ve yaşar ama yok “Bize ayık gezmek haram” diyorsanız hala serbest gidip alın.

#alkolümedokunma"

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