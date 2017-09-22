Tuğçe Kazaz: Ahmet Hakan satılık bir kalem, bana saldırmasının ardında şeytani bir güç var!

Eski manken Tuğçe Kazaz, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a yönelik olarak “O, güce biat eden, satılık bir kalem” ifadesini kullandı.

Kazaz, geçen günlerde “AK Parti’den soğumaya başladım”demişti. Kazaz’ın açıklaması sonrası Hakan, "Size bir şey söyleyeyim mi? Sanırım Tuğçe Kazaz’ın din değiştirmesinden sonra şimdi de parti değiştirme serüveni başladı. CHP, ey CHP. Saflarında Tuğçe Kazaz’a yer aç lütfen” diye yazmıştı.

Hakan’ın söz konusu yazısına ilişkin olarak görüşleri sorulan Kazaz, Best FM canlı yayınında şunları söyledi:

“Bu ülkenin Ahmet Hakan’dan daha fazla konuşacağı şeyler var. Ben onu muhatap almak istemiyorum. Üzerimden prim yapmaya çalışıyor. O, güce biat eden, satılık bir kalem. Paraya, maddiyata biat eden insanları muhatap alıp konuşmam. Bulunduğu kanalın gücüne biat ediyor. Onun bana saldırmasının ardında şeytani bir güç var"