Tuğçe Kazaz: 1 Kasım sonrası sempatik tavra giren Aydın Doğan, tetikçilerini susturmalı

AKP'ye övgülerde bulunmasıyla gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz, Doğan medyası ve Aydın Doğan için “1 Kasım sonrası girdikleri sevecen ve sempatik tavırda samimiyse bir teste girmeli” önerisinde bulundu ve “tetikçilerini susturmalı” dedi. Aziz Nesin’den alıntı yapılarak halkın bir kesimine cahil muamelesi yapıldığını söyleyen Kazaz, “AK Parti'ye oy veren yüzde 50'yi cahil gören zihniyet, madem ki bu kadar zekiydi, niye yüzde 50'den oy alamadı?” sorusunu sordu.

Sabah'tan Ömer Karahan'a konuşan Kazaz'ın konuşmasından bazı kısımlar ise şöyle:

Bu vesileyle buradan Aydın Doğan'a sesleniyorum! 1 Kasım seçimlerinden sonra AK Parti'ye karşı takındığı sevecen ve sempatik tavrında samimiyse bir teste girmeli. Benim ona bir tavsiyem olacak. Doğan, tetikçilerini susturmalı ve yazdıkları yazılarla insanların itibarsızlaştırılmalarına izin vermemeli. Çünkü yazarları, yaşanan süreç boyunca olayları doğru okuyamadılar, yanıldılar, yanılttılar. Bundan sonra siyasetçisi, medyası, sanatçısı, sağcısı, solcusu birbirimize saldırarak kendimizi ifade etmek yerine, sanırım karşılıklı diyalog ile birbirimizi dinleyebilmeli, anlayabilmeli ve uzlaşabilmeliyiz."

'Her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar"

Aziz Nesin'in söylemini de işin içerisine katıp yüzde 60'lık bir cahil kesimden bahsediliyor. Açık söylemek gerekirse; AK Parti'ye oy veren yüzde 50'lik kesimden bahsediyorum. Aklıma takılan soru ise kendini üstün ve AK Parti'ye oy veren yüzde 50'yi cahil gören zihniyet, madem ki bu kadar zekiydi, niye yüzde 50'den oy alamadı? O yüzde 50'den oy alamadılarsa, bu da o yüzde 50'den daha cahil olduklarının ispatı. Onların cahil dediği Anadolu insanı; ilim, irfan, inanç ve feraseti ile tarihten bugüne değin ülkemizi girmiş olduğu çıkmazlardan hep çıkartmışlardır. Zaten bu şekilde yaklaştıkları için hiçbir şeyi doğru okuyamadılar ve her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar."

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