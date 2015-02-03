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Dünya

Tuğçe Albayrak'ın katil zanlısının cezaevinde burnunu kırdılar

Almanya'da tacize uğrayan iki Alman kıza yardım etmek isterken öldürülen Tuğçe Albayrak'ın katil zanlısı cezaevinde saldırıya uğradı

03 Şubat 2015 01:07

Almanya’nın Offenbach kentinde tacize uğrayan iki Alman kıza yardım etmek isteyen Tuğçe Albayrak’a saldırarak ölümüne neden olan Sırp genci Sanel M., kaldığı hapishanede saldırıya uğradı.

Wiesbaden cezaevinde tutuklu olan Sanel M.’ye saldıran bir mahkum, Tuğçe’nin katil zanlısının burnunu kırdı.

Bild gazetesinin polis kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, olay geçen hafta gerçekleşti. Cezaevi yetkililerinin de olayı doğruladığı, ancak ayrıntı vermekten kaçındığı kaydedildi.

18 yaşındaki Sırp genci, ölümle sonuçlanan yaralama ile Tuğçe Albayrak’ın ölümüne sebebiyet vermekten yargılanıyor. Sanel M.’nin avukatları, sanığın tutuksuz yargılanması için mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Duruşmanın 5 Şubat’ta yapılması bekleniyor.

 

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