Tuğçe Albayrak davasında karar açıklanıyor

Darmstadt Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada karar öncesi mütalasını sunan savcılık "ölümle sonuçlanan yaralama" suçundan yargılanan 18 yaşındaki Sanel M. hakkında tecilsiz 3 yıl 3 ay hapsi cezası talep etmişti.

Savcı Birgit Lüter, failin "büyük bir suçu ve zarar vermeye meyilli olduğunu" belirterek, Sanel M.'nin cezaevinde meslek eğitimi almasını talep etmiş ve kendisinden daha zayıf durumda olanlara karşı empati beslemeyi öğrenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Eğitim fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Tuğçe Albayrak, 2014'ün kasım ayında yaşanan olayın ardından komaya girmiş, daha sonra da hayatını kaybetmişti. Genç kızın ölümü Almanya'da büyük şok ve üzüntüye yol açmıştı.