-Tuğba'nın dileği gerçek oldu İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - Bir Dilek Tut, Make-A-Wish Türkiye'ye pilot olmak dileğiyle başvuran 13 yaşındaki Tuğba Taş, dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarından olan Breitling Jet Filosu pilotlarıyla tanışarak bir günlüğüne jet pilotu oldu. Tehlikeli bir hastalıkla mücadele eden ve uçakları yakından görmek için dilek tutan Tuğba Taş, Bir Dilek Tut, Make-A-Wish Türkiye'ye başvurusunun ardından, Fransız askeri kökenli, özel eğitimli profesyonel pilotlardan oluşan sivil uçuş akrobasi ekibi Breitling Jet Filosu ile İstanbul Yeşilköy Askeri Havaalanı'nda bir araya geldi. Mersin'de yaşayan ve babası Mevlüt Taş ile birlikte dün hayatında ilk defa uçağa binerek İstanbul'a gelen ve bulutların üstünde uçmak arzusunu gerçekleştiren küçük Tuğba, dün Breitling Jet Filosunun Haliç'teki gösterisini izlemesinin ardından bugün o pilotlarla tanışıp, dileğini bir günlüğüne gerçekleştirdi. Pilot montu giyerek L-39C Albatros tipi jet uçağının kokpitine girerek poz veren Tuğba Taş, ''Böyle bir günü hayalinde bile canlandıramam. Dünyanın en hızlı, en cesur pilotlarıyla tanıştım, onlardaki uçma tutkusunun verdiği enerjiyi gördüm. Bu bana moral oldu. Mutluluktan uçuyorum'' dedi. Pilot olmanın en önemli özelliğinin pes etmemek olduğunu söyleyerek küçük Tuğba'ya hastalığını yenmesi için cesaret ve moral veren Breitling Jet Filosu pilotları, ''Tuğba'nın dileğinin bir parçası olduğumuza sevindik. Aslında bizim de dileğimiz gerçek oldu. İstanbul'un büyülü atmosferinde gösteri yapmayı çok istiyorduk. Bu dileğimizin gerçekleşmesi bizi çok mutlu etti'' şeklinde konuştular. Pilotlar, Tuğba Taş'a kullandıkları uçağın bir maketi ile imzaladıkları kitaplarını hediye ettiler.