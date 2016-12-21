Tuğba Özerk'in kocası: Vergi kaçırıyordu, kurtulduğuma seviniyorum!

Eşi Tuğba Özerk'i darp ettiği iddia edilen Altan Nuh, "Sözde onun konser paraları benim hesabıma geliyormuş. Neden bana yollatıyordu acaba? Çünkü vergi kaçırmak için benim hesabımı kullanıyordu" iddiasını ileri sürdü. Özerk ile dört ay önce evlenen Altan Nuh, "Sanki ben Tuğba'yla barışmak istiyormuşum gibi bir ortam oluşturuldu. Öyle bir şey yok; ben öyle bir teklifte bulunmadım. Tuğba'nın en yakın arkadaşları bile 'Sevinmelisin' diyor bana" görüşünü savundu.

Altan Nuh'un Sabah gazetesine yaptığı açıklamalar şöyle:

"Sanki ben Tuğba'yla barışmak istiyormuşum gibi bir ortam oluşturuldu. Öyle bir şey yok; ben öyle bir teklifte bulunmadım. Tuğba'nın en yakın arkadaşları bile "Sevinmelisin" diyor bana. Kendisiyle en son 10 gün önce görüştüm. Keyfim yerinde ve bir an önce bu sürecin sonlanmasını istiyorum. Hayatımı Los Angeles'ta tekrar kurdum. Hatta kafa dağıtmak için arkadaşlarımla Meksika'ya tatile gidiyorum"



"Tuğba'nın içki problemi vardı. Zaten kendisi sinirli, agresif birisidir. Öyle gülen yüzüne kanmayın; içtiği zaman feci dağıtır. Bunu kimse söylemiyor. Evlilik sürecinde içip dağıttığı zamanlar oldu. Bavullarımı toplayıp gitmeye kalktığımda beni çok engelledi. Yüzüme tükürdü, kafama telefon attı. Katıldığı programlarda beni bıçakla yaraladığını itiraf ediyor zaten"



"Para sakladığımı iddia ediyor. Bahsi geçen para 10 bin dolar; neyini saklayayım bu paranın... Sorduklarında "Ona ben baktım" diyor. Ekstreleri yollayayım size; dört ayda 80 bin dolar harcadı. Kaç konser verdi de bu kadar para kazandı? Sözde onun konser paraları benim hesabıma geliyormuş. Neden bana yollatıyordu acaba? Çünkü vergi kaçırmak için benim hesabımı kullanıyordu"



"Piyasada adından pek iyi bahsedilmeyen eski avukat sevgilisi Ümit Acar ile beni aldattı. Meğer onunla irtibatını hiç koparmamış. Ben kendi avukatı Türker Candan ile görüştüğünü sanıyordum. Evden ayrıldığım sabah, hemen eski sevgilisini arayıp eve para getirmesini istemiş"



"Kendisi benim için "Benim sayemde tanındı" demiş. Benim tanınma derdim hiç olmadı. Aksine onun benim yurt dışı bağlantılarımı kullanarak tanınma çabası oldu. Ama ben zekice davrandım ve acele etmedim. Yurt dışında tanıdığım yabancı şarkıcılarla görüşmek istiyor ve "Düet yapalım" diyordu. Bana Türkiye'de çok meşhur olan üç şarkıcıdan menajerlik teklifi geldi, bir derdim olsa onları kabul ederdim"