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Tuğba Özerk'in avukatından "Çiftlik Bank paralarını aklıyor" iddiasına ilişkin açıklama

"Sapkın bir kişiliğin hayal ürünü"

09 Şubat 2022 09:56

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında emniyete "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarı üzerine başlayan soruşturmaya ilişkin olarak Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınladı.
 
Sabah'ta yer alan habere göre, ihbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduğunu belirten Hazinedar, "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz" ifadelerini kullandı.
 
Emniyete, "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paraları, Tuğba Özerk'in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor" diye ihbar gelmiş ve MASAK'ın yaptığı incelemede Özerk'in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edilmişti.
 

TIKLAYIN - "Çiftlik Bank paralarını aklıyor" iddiası üzerine şarkıcı Tuğba Özerk'e soruşturma

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