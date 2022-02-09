Tuğba Özerk'in avukatından "Çiftlik Bank paralarını aklıyor" iddiasına ilişkin açıklama

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında emniyete "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarı üzerine başlayan soruşturmaya ilişkin olarak Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, ihbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduğunu belirten Hazinedar, "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz" ifadelerini kullandı.