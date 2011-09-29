Tuğba Özay'ın sözleri yalanlandı

T24 -

Evlendikten sonra İtalya'da yaşamaya başlayan manken Tuğba Özay, Playboy'dan soyunması için teklif geldiğini söylemişti. İtalyan Ludovic Fattizzo ile evlendikten sonra İtalya'ya yerleşen manken Tuğba Özay, erkek dergisi Playboy'dan teklif aldığını açıklamıştı.Özay, "Playboy'un beni tercih etmesindeki en büyük etken Müslüman bir ülkede doğmam" demişti. Ancak Vatan gazetesinin haberine göre, Playboy İtalya'nın genel yayın yönetmeni Enrico Barbieri, "Teklif iddiaları gerçek değildir" dedi. Derginin fotoğraf editörü de "Hiç Türk manken tanımıyorum" diye konuştu.