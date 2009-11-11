T24 LogoT24 Logo
Magazin

Tuğba Özay’a kötü haber

İtalya’da yumurtalıklarından biri alınan Tuğba Özay’ın anne olma hayali, bir başka sorun nedeniyle ertelendi.

11 Kasım 2009 02:00

İtalya’da yumurtalıklarından biri alınan Tuğba Özay’ın anne olma hayali, bir başka sorun nedeniyle ertelendi.

5 Foto Galeri

İtalya'da geçirdiği operasyonla yumurtalıklarından biri alınan ve bu yüzden hamilelik süreci zorlaşan Tuğba Özay'a bir kötü haber de Türkiye'deki doktorundan geldi. Ünlü mankenin hamile kalmak için yaptırdığı tahlil sonuçlarında, rahim ağzında kansere dönüşebilecek hücrelere rastlandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Teksen Çamlıbel, hücrelerin büyümesini engellemek için önümüzdeki günlerde Özay'ın ameliyat olacağını söyledi. Ünlü manken, bu operasyonun ardından çocuk sahibi olması için herhangi bir engelin kalmayacağı müjdesini verdi.

Bebek ameliyattan sonra

Doktorun söylemleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ve gözyaşlarına boğulan Özay'ı, İtalyan eşi Fatizzo teselli etti. Ünlülerin doktoru Prof. Dr. Çamlıbel "Bu bir virüs iltihabı ve maalesef kadınlar arasında giderek yaygınlaşıyor. Bizim özellikle gençlere rahim ağzı kanserini engellemek için HPV aşısı olmaları gerektiğini söylememizin nedeni budur. Hastamızda sevindirici durum henüz başlangıç aşamasında olması. Bu yüzden ameliyat ile temizleyeceğiz. Ondan sonra istediği zaman hamile kalabilir" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24