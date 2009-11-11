Tuğba Özay’a kötü haber

İtalya’da yumurtalıklarından biri alınan Tuğba Özay’ın anne olma hayali, bir başka sorun nedeniyle ertelendi.

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İtalya'da geçirdiği operasyonla yumurtalıklarından biri alınan ve bu yüzden hamilelik süreci zorlaşan Tuğba Özay'a bir kötü haber de Türkiye'deki doktorundan geldi. Ünlü mankenin hamile kalmak için yaptırdığı tahlil sonuçlarında, rahim ağzında kansere dönüşebilecek hücrelere rastlandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Teksen Çamlıbel, hücrelerin büyümesini engellemek için önümüzdeki günlerde Özay'ın ameliyat olacağını söyledi. Ünlü manken, bu operasyonun ardından çocuk sahibi olması için herhangi bir engelin kalmayacağı müjdesini verdi.

Bebek ameliyattan sonra

Doktorun söylemleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ve gözyaşlarına boğulan Özay'ı, İtalyan eşi Fatizzo teselli etti. Ünlülerin doktoru Prof. Dr. Çamlıbel "Bu bir virüs iltihabı ve maalesef kadınlar arasında giderek yaygınlaşıyor. Bizim özellikle gençlere rahim ağzı kanserini engellemek için HPV aşısı olmaları gerektiğini söylememizin nedeni budur. Hastamızda sevindirici durum henüz başlangıç aşamasında olması. Bu yüzden ameliyat ile temizleyeceğiz. Ondan sonra istediği zaman hamile kalabilir" dedi.