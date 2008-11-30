Tuğba Özay'a icra takibi

5 yıl önce polislere hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan Tuğba Özay, parayı ödemeyince hakkında icra takibi başlatıldı.



İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 5 yıl önce görevli polislere hakaret ettiği gerekçesiyle 3 ay hapis ve 1333 YTL para cezasına çarptırılan manken Nihal Tuğba Özay, ayrıca hakaret ettiği polise 3 bin YTL tazminat ödemeye mahkum edilmesine rağmen bu parayı ödemedi. Yasal faiziyle bugüne kadar 6 bin YTL'yi bulan tazminat ödenmeyince şikâyetçi Emniyet Amiri Tibet Kurtulan'ın avukatı İlhan Avcı, manken Tuğba Özal hakkında icra takibi başlattı.



İzmir'de düzenlenen güzellik yarışmasında jüri üyeliği yapan manken Nihal Tuğba Özay, 9 Eylül 2003 günü saat 10.15 uçağıyla İstanbul'a gitmek için Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Manken Özay'ın, İç Hatlar Terminali'ne girerken X- Ray cihazı sinyal verdi. Bunun üzerine görevli polisler Özay'dan üzerindeki metal eşyayı kutuya bırakıp yeniden geçmesini istedi. İkinci geçişinde de cihazın sinyal vermesi üzerine, belindeki metal tokalı kemeri çıkarması istenen Tuğba Özay iddiaya göre bağırmaya başladı ve o zaman Başkomiser olan Emniyet Amiri Tibet Kurtulan'a hakaret etti. Tibet Kurtulan, polis memurları Hüseyin Ümit, Müge Hepözcan ve Suha Canpolat şikâyetçi olunca, Özay karakola gidip ifade verdi.



Manken Tuğba Özay hakkında İzmir 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘resmi sıfatlılara görevlerinden dolayı sövme, hakaret’ suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada Özay'ı, Tarkan'ın İstanbul Barosu'na kayıtlı eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk, savundu. Özay, 3 ay hapis cezasına çarprıtıldı, ceza 1333 YTL paraya çevrildi.

Emniyet Amiri Tibet Kurtulan, avukatları İsa Şenol ve İlhan Avcı aracılığıyla Tuğba Nihal Özay'a karşı 10 bin YTL'si manevi 100 YTL'si maddi olmak üzere toplam 10 bin 100 YTL'lik tazminat istemiyle İzmir 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ayrıca dava açtı. Tuğba Özay'ın avukatları mahkemeye yanıt vermedi. Hakim, ceza davasında mahkumiyeti onanan Tuğba Özay'ı, hakaret ettiği Emniyet Amiri Tibet Kurtulan'a 3 bin YTL tazminata makum etti.



Tibet Kurtulan'ın avukatı İlhan Avcı, kararın kendileri açısından sevindirici ve bu tür davaları olan kişilere de emsal teşkil edeceğini söyledi.



Bugüne kadar yasal faiziyle birlikte 6 bin YTL'yi bulan tazminatı ödemeyen manken Tuğba Özay'dan parayı tahsil etmek için icraya başvuran avukat İlhan Avcı, İzmir 10'uncu İcra Müdürlüğü aracılığıyla takip başlattı. Avukat Avcı, paranın ödenmemesi halinde, Tuğba Özay'ın evine gidilerek haciz yapılacağını söyledi.

